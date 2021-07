Cosmeticamerken van eigen bodem gaan vaak voor natuurlijke, no-nonsenseproducten en een duurzame aanpak. Dat bewijzen ook deze negen recente nieuwkomers. Van rustgevende parfums over een olie voor daar beneden tot huidverzorging met CBD.

Augusta Aroma

In het kort: Een luxueuze, natuurlijke geurlijnWie? Stijn Pellegrims, de oprichter van de kap- en schoonheidssalons Mo'Na, combineerde zijn passie voor geuren en een natuurlijke levensstijl in een geurlijn met eau de toilettes en geur- en massagekaarsen. De naam is een eerbetoon aan zijn grootmoeder Augusta die kaarsen brandde om geluk te brengen. Voor Pellegrims was ze de perfecte belichaming van elegantie en warmte.Wat? Pellegrims liet zich voor de vier uniseks, natuurlijke geuren inspireren door verre reizen naar onder meer Madagaskar. Hij hoopt dat ze voor een rustmomentje zorgen in ons gejaagde leven. De geuren werden ontwikkeld met parfumeurs uit Grasse. De producten zijn vrij van GGO's, palmolie, minerale was en paraffine. De geurkaarsen zijn ook vegan.Interessant want: Zoveel eigen parfummerken telt ons landje niet. Vanaf 55 euro voor een Vegan Wax Candle. Te koop op de webshop en in een select aantal salons en winkels.Augusta-aroma.comIn het kort: Zero waste kits met dagelijkse verzorgingWie? Studievriendinnen Anne-So Jiménez Rueda en Chloé Lepez, respectievelijk webontwikkelaar en communicatiedirecteur, raakten de laatste jaren geïnteresseerd in een meer duurzaam en bewuster leven. Zo ontstond het idee van een eigen cosmeticamerk met duurzame en betaalbare dagelijkse verzorgingsproducten. Wat? Natuurlijke, solide cosmetica zonder onnodige verpakkingen en vrij van door de cleane cosmeticabeweging betwiste bestanddelen als parabenen. Je kan de producten apart kopen, maar Greenology zet sterk in op zijn kits met dagelijkse verzorgingsbasics als solide shampoo, bodylotion en deodorant, bamboe oorstaafjes en dito tandenborstels. De producten zijn vegan en worden in Letland geproduceerd of door het duo zelf in Brussel. Mooie bonus: per verkochte kit beschermt Natuurpunt een vierkante meter natuur. Interessant want: Een kit met basics is een handig startpakket voor wie duurzamer wil zijn in de badkamer, maar niet weet waar te beginnen in het intussen erg ruime aanbod solide cosmetica. Vanaf 25 euro voor de Starter Kit Essentials, te koop op de webshop.In het kort: Natuurlijke huidverzorging voor de (erg) gevoelige huidWie? Omdat apotheker Cynthia Ghekiere geen geschikte verzorging voor haar gevoelige huid vond, besloot ze die zelf te ontwikkelen. Het resultaat: de Gelaatsverzorgende Dagcrème en de Voedende Lichaamscrème, geschikt voor de normale tot droge huid.Wat? Ghekiere gebruikt natuurlijke bestanddelen als koolzaad- en arnicaolie en karitéboter die effectief goed zijn voor de huid en haar optimaal verzorgen. Want natuurlijk betekent niet automatisch veilig. Ghekiere koos bovendien voor bestanddelen die erg weinig kans op irritatie geven. Hydracyn mijdt parfum, parabenen, allergenen, ftalaten en essentiële en minerale oliën. Alles wordt in België geproduceerd.Interessant want: Natuurlijke huidverzorging voor de gevoelige huid die allergenen als essentiële oliën en parfum mijdt is moeilijk(er) te vinden. Vanaf 21 euro voor de Gelaatsverzorgende Dagcrème. Te koop in de apotheek en op de webshop. In het kort: Dagelijkse intieme verzorgingWie? De gynaecologen van een Vlaamse gynaecologenpraktijk merkten dat hun patiënten vaak last hadden van irritatie na het scheren van hun intieme zone, jeuk, een droge huid, een branderig gevoel na fietsen of zwemmen... Zo kwamen ze op het idee om een voedende olie samen te stellen die al die ongemakjes moet verhelpen, ongeacht elk geslacht je ook hebt. Wat? De droge olie op basis van olijfolie helpt de huid van de intieme zone goed gevoed houden, herstelt en beschermt haar en heeft geen invloed op haar pH-waarde of haar microbioom. Je gebruikt de olie elke dag, zoals bodylotion. De bedoeling: de eventuele vervelende gevolgen van ontharen, synthetisch ondergoed, inlegkruisjes, wasverzachter en douchegel voorkomen en/of verlichten. Het team werkt intussen aan andere producten.Interessant want: Zogenaamde V-care (verzorging voor de vulva) is in het buitenland al vrij bekend, maar slechts weinig Belgische beautymerken hebben specifieke intieme verzorging.De Intimate Oil Spray kost 28 euro. Te koop op de webshop.In het kort: Gezichtsverzorging met CBDWie? Laboratoire Polygone richtte vanuit een nood aan natuurlijke verzorging voor de (erg) gevoelige huid Super Duper Body op. Het merk hoopt bovendien dat je dankzij zijn producten je natuurlijke schoonheid omarmt.Wat? Super Duper Body vertrouwt op CBD ofte cannabidiol, een component van vezelhennep, om een gevoelige huid te kalmeren en haar talgproductie in balans te brengen. CBD werkt bovendien als krachtige antioxidant. Momenteel bestaat de lijn uit de Balancing Bliss Revitaliserende Gezichstolie en de Drop the Dirt Gentle Purifying Cleansing Cream, een reinigende crème. Die worden geproduceerd in eigen land, met bestanddelen uit de EU.Interessant want: CBD is momenteel erg hip in de beautywereld. Hoewel er nog meer (onafhankelijk) onderzoek naar moet gebeuren, wijzen de huidige studies erop dat het bestanddeel de acnehuid en/of huid met roodheden kalmeert en weer in balans brengt. In tegenstelling tot (veel) andere merken stopt Super Duper Body effectief CBD in zijn producten en niet enkel hennepzaadolie die weinig tot geen CBD bevat.Vanaf 28 euro voor de Drop the Dirt Gentle Purifying Cleansing Cream. Te koop op de webshop.In het kort: Pre- en probiotische huidverzorgingWie? Kris Schoeters werkte 17 jaar in een esthetische kliniek. Vorig jaar richtte ze Skincare Boulevard op, een webshop met huidverzorging waar ze gepersonaliseerd huidadvies geeft. Schoeters volgde tijdens de lockdown een opleiding Cosmetische Wetenschappen en raakte geïntrigeerd door het microbioom, het legertje bacteriën en schimmels op onze huid. Die studie resulteerde in haar eigen huidverzorging met synbiotica, de combinatie van pre- en probiotica. Wat? Het Synbiotic Skin Serum en de Synbiotic Skin Spray bevatten prebiotica (voedsel voor de goede bacteriën op je huid, in dit geval inuline, een suiker uit chicorei) en probiotica (stukjes van bacteriën, in dit geval Bacillus). Die moeten een verstoord huidmicrobioom weer in balans brengen. Is je microbioom in balans, is je huid gelukkig. Is het dat niet, krijg je huidproblemen als acne, irritaties, droge vlekken, schilfers, jeuk en eczeem. Interessant want: Door de bacteriën op je huid, ook wanneer ze gezond is, te voeden met prebiotica, houd je ze in theorie gelukkig. De Synbiotic Skin Spray is dus geschikt voor elke huid en een handig product om pre- en probiotica toe te voegen aan je verzorging. Vanaf 29,50 euro voor de Synbiotic Skin Spray. Te koop op Skincare Boulevard. In het kort: Natuurlijke handzeep van de apotheekWie? Zijn passie voor natuurlijke cosmetica en biologische producten bracht apotheker Alexander Tanghe uit Vlaams-Brabant ertoe zelf te beginnen experimenteren. Dat resulteerde in een geurige handzeep met essentiële oliën van citrus, rozemarijn en cederhout. Die schonk Tanghe met Nieuwjaar aan klanten en verkocht hij in zijn apotheken. De zeep werd zo'n succes dat de productie werd verhoogd en het eigen huidverzorgingsmerk T-Labo werd geboren. Wat? Momenteel produceert T-Labo enkel handzeep, binnenkort komen er andere verzorgingsbasics bij: douchegel, lippenbalsem, handcrème... Alle formules zijn zo natuurlijk mogelijk en aangepast aan de gevoelige huid. Interessant want Handen wassen is intussen een gewoonte geworden die waarschijnlijk niet snel zal verdwijnen. Ze reinigen met een zeep van eigen bodem die de huid niet uitdroogt is een bonus. De handzeep kost 19,50 euro en is beschikbaar in de apotheek en op Skinbio.In het kort: Zero waste, solide cosmetica voor lichaam, gezicht en haarWie? Achter Wondr zit Planet B, de Oost-Vlaamse startup van Tibbe Verschaffel. Die scoorde al succes met Bambooze, herbruikbare rietjes uit bamboe. Planet B volgt één gouden regel bij zijn productontwikkeling: 'It needs to look good, feel good and do good.' Zijn producten zijn met andere woorden duurzaam, goed voor de maatschappij, mooi en kwalitatief. Wat? De zero waste, solide cosmetica van Wondr zijn natuurlijk, vegan en vrij van plastic, palmolie, siliconen, bewaarmiddelen en water. Volgens het merk bevatten de formules van vloeibare shampoos en douchegels zo'n 70 à 85% water; extra vervoersgewicht waaraan je huid en de planeet niet meteen iets hebben. Eén Wondr-bar vervangt bovendien drie à vier plastic wegwerpflacons. Momenteel zijn er shampoo- en showerbars, een solide face wash en een shaving-bar. Solide bodylotion, dagcrème en conditioner staan op de planning. Alles wordt geproduceerd in Brussel en ingepakt door kwetsbare mensen. Interessant want: De solide cosmetica van Wondr glibberen dankzij hun speciale vormen niet uit je handen onder de douche. Nog een bonus: door hun vorm kan je jezelf bij het inzepen een hoofdhuid- of lichaamsmassage geven. Vanaf 8,75 euro voor een shampoobar.In het kort: Natuurlijke verzorging voor de reactieve huidWie? Emmanuelle Le Gall vond maar geen producten die haar reactieve huid, die last had van rood- en onzuiverheden, goed verzorgden. Tijdens haar zoektocht specialiseerde ze zich in het formuleren van cosmetica en bedacht ze 'het ideale verzorgingsproduct', de Soin Détox-Antioxydant. Die stond na drie jaar helemaal op punt.Wat? Ydrosia verwijst naar i drosia, Grieks voor 'de dauw'. Het idee voor het merk ontstond immers op het Griekse eiland Milos. De link tussen verkoelende dauwdruppels en de Soin Détox-Antioxydant is snel gelegd. Die spray speelt in op hydratatie, volgens Le Gall de essentiële behoefte van de huid. De formule met twaalf plantenextracten en actieve bestanddelen belooft een stralende, gezonde huid die in balans is. Zo helpen aloë vera en bloemenwaters de hydrolipidenlaag van de huid herstellen, bindt hyaluronzuur vocht aan de huid en werken antioxidanten als druivenpitextract in op huidveroudering. Intussen werkt Le Gall aan nieuwe producten. Interessant want: Dit is de ultieme skipcare: één product, véél voordelen voor de huid. Je hebt in principe genoeg aan enkel deze spray. De formule werd ontwikkeld voor de gevoelige huid (van Le Gall), maar is geschikt voor elk huidtype. Le Soin kost 79 euro en is te koop op de webshop.