Inspiratie voor het nieuwe seizoen halen we op de catwalks. De trends: nude met een vleugje perzik, vervagende lippen met een 'frosted' glans en groene oogschaduw.

1. Een perzikhuidje

Dé trend van het begin van dit nieuwe jaar - gespot op het defilé van Chanel en alom aanwezig op TikTok en Instagram - luidt: peachy. Het gaat om een nude tint 'opgewarmd' met een oranje blush. Het is niet zozeer de bedoeling om te kleuren dan wel om een stralende teint te creëren. Oranje is immers de tegenpool van blauw in het kleurenspectrum en camoufleert vlekken en blauwe kringen. De blush wordt aangebracht op de jukbeenderen en vervangt de bronzer, die bewaard wordt voor volle zomer. Voor een lichte huid neigt de tint naar abrikoos, voor een donkere huid meer naar koraal. Het effect is nog sterker als de tint ook herhaald wordt op de lippen en de oogleden, en zelfs tot op de nagels.

2. Nonchalante lippen

Scherp afgelijnde lipcontouren die al eens durven uit te lopen, zijn niet echt compatibel met de helaas nog altijd noodzakelijke mondmaskers. De eerder natuurlijke tinten die Hermès voor dit seizoen op de catwalks voorstelde, en die uitgebracht worden in beperkte oplage, worden eerst aangebracht op de binnenkant van de lippen voordat ze met de vingers of een kwastje verder op de lippen worden uitgestreken. Voor een frosted effect breng je er gewoon op dezelfde manier wat gloss op aan.

Hermes © GasparRuizLindberg

3. Ogen kleuren groen

Bij Giorgio Armani brengt Linda Cantello simpelweg op het bewegende ooglid een dikke lijn vloeibare groene oogschaduw aan - de favoriete kleur van generatie Z - die dan wordt vervaagd en gefixeerd met een los poeder. De mascara krult en scheidt de wimpers zonder ze te verzwaren.

Giorgio Armani © GF

Dé trend van het begin van dit nieuwe jaar - gespot op het defilé van Chanel en alom aanwezig op TikTok en Instagram - luidt: peachy. Het gaat om een nude tint 'opgewarmd' met een oranje blush. Het is niet zozeer de bedoeling om te kleuren dan wel om een stralende teint te creëren. Oranje is immers de tegenpool van blauw in het kleurenspectrum en camoufleert vlekken en blauwe kringen. De blush wordt aangebracht op de jukbeenderen en vervangt de bronzer, die bewaard wordt voor volle zomer. Voor een lichte huid neigt de tint naar abrikoos, voor een donkere huid meer naar koraal. Het effect is nog sterker als de tint ook herhaald wordt op de lippen en de oogleden, en zelfs tot op de nagels. Scherp afgelijnde lipcontouren die al eens durven uit te lopen, zijn niet echt compatibel met de helaas nog altijd noodzakelijke mondmaskers. De eerder natuurlijke tinten die Hermès voor dit seizoen op de catwalks voorstelde, en die uitgebracht worden in beperkte oplage, worden eerst aangebracht op de binnenkant van de lippen voordat ze met de vingers of een kwastje verder op de lippen worden uitgestreken. Voor een frosted effect breng je er gewoon op dezelfde manier wat gloss op aan. Bij Giorgio Armani brengt Linda Cantello simpelweg op het bewegende ooglid een dikke lijn vloeibare groene oogschaduw aan - de favoriete kleur van generatie Z - die dan wordt vervaagd en gefixeerd met een los poeder. De mascara krult en scheidt de wimpers zonder ze te verzwaren.