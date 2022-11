Van hyaluron tot salicyl in cosmetica: welke zuren zijn goed voor jouw huid?

Bijna alle cosmeticamerken pakken ermee uit: zuren zijn mooimakers. Hoe weet je welke goed zijn voor jouw huid, zonder een cursus scheikunde te volgen?

Om beter te begrijpen waarom zuren tot de meest huidvriendelijke ingrediënten in onze cosmetica behoren, moeten we wél even terug naar de chemieles. Een van de manieren om de gezondheid van onze opperhuid te meten, is het bepalen van de pH-waarde: een normale huid is lichtzuur, rond 5,5. Het hoeft dus niet te verwonderen dat onze huid positief reageert op actieve stoffen die zelf ook een zure pH-waarde hebben en die in sommige gevallen de huid kunnen helpen om die perfecte waarde te behouden of zelfs te herstellen.

Voor alle huidtypes: hyaluronzuur

Wat is het? De zachtste van de zuren is ook de meest hydraterende molecule, in staat om tot 100 keer het eigen gewicht in vocht vast te houden. Vroeger enkel van dierlijke oorsprong, maar nu kan het worden aangemaakt via biotechnologie. Om doeltreffend te zijn, moet een verzorgingsproduct zowel hyaluronzuur bevatten met hoog moleculair gewicht dat aan het oppervlak van de huid blijft voor een instant gladmakend effect, als hyaluronzuur in gesplitste vorm dat zich tussen de cellen nestelt als cement.

Voor wie? En hoe te gebruiken? Geschikt voor alle huidtypes. Kan ’s morgens en ’s avonds worden aangebracht. Een serum voor elke leeftijd moet dus hyaluronzuur bevatten. “Hoewel hyaluronzuur watermoleculen in de buurt aantrekt, kunnen deze laatste ook makkelijker verdampen aan het oppervlak van de huid”, nuanceert Samira Baharlou, kliniekhoofd dermatologie aan het UZ Brussel. “Voor de gewenste werking van hyaluronzuur is het van vitaal belang om je routine af te sluiten met een crème die de rol speelt van masker, om een optimale hydratatie te verzekeren.”

HYALURONZUUR: 1. Crème Hydra-Hyal, Filorga, 52,50 euro (50 ml). 2. Crème Le Lift Pro, Chanel, 152,50 euro (50 ml). 3. Serum Hyaluron-Filler, Eucerin, 27,95 euro (30 ml), in de apotheek.

Voor de vale huid: L-ascorbinezuur

Wat is het? L-ascorbinezuur is de meest actieve vorm van vitamine C en een krachtig antioxidant dat de huid beschermt tegen vrije radicalen, uv-stralen, infraroodlicht en vervuiling. Wordt meestal goed verdragen, op voorwaarde dat je de concentratie niet onnodig opschroeft. Bij constant gebruik werkt het in op de textuur van de huid, vervaagt het vlekjes en geeft het de huid haar gloed terug. Nadeel: het ingrediënt is erg moeilijk om te stabiliseren in formules.

Voor wie? En hoe te gebruiken? Een serum met vitamine C kan je elke dag gebruiken als aanvulling op een goede hydratatie. Het is aanbevolen om die ’s morgens aan te brengen voor de zonnecrème, waarvan hij de beschermende effecten tegen vrije radicalen zal versterken. “Omwille van zijn instabiliteit is het zelfs beter het twee keer per dag te gebruiken, om het product zo snel mogelijk op te gebruiken”, vervolgt dokter Baharlou. “Daarom is het beter om ampullen of kleine verpakkingen te kiezen. Let ook op de textuur van je serum: is het op basis van olie, dan is het minder geschikt voor een vette huid. Dan kies je beter een ander type antioxidant.”

L-ASCORBINEZUUR 1. Ampullen Multi Vitamin, Babor, 27,90 euro (7 x 2 ml). 2. Dagserum C-Firma, Drunk Elephant, 75,90 euro (28 ml), bij Ici Paris XL. 3. Gezichtsmasker Vitamin C Skin Active, Garnier, 2,99 euro. © National

Voor de vale en rijpere huid: glycolzuur

Wat is het? Een van de bekendste fruitzuren, afkomstig van het extract van rietsuiker, biet of druiven. Het is vaak dit zuur dat verborgen zit achter de letters AHA, oftewel alpha hydroxy acid, dat je tegenwoordig terugvindt in heel wat lotions of maskers. Het zuur doet wonderen voor de teint, verwijdert voorzichtig de dode huidcellen die zich hebben opgehoopt aan het huidoppervlak, zuivert de poriën en geeft de celvernieuwing een boost. Glycolzuur wordt ook, in veel hogere concentraties, gebruikt in chemische antiverouderingspeelings van dermatologen.

Voor wie? En hoe te gebruiken? “Idealiter ’s avonds te gebruiken… op voorwaarde dat je geen retinol gebruikt, want de combinatie van deze twee actieve stoffen kan een explosieve cocktail opleveren, vooral voor de gevoelige en tere huid”, waarschuwt Samira Baharlou. “Kan ’s morgens worden gebruikt in combinatie met zonnebescherming.” Het is beter te beginnen met een product met lage concentratie en dat slechts één dag op twee aan te brengen. Als de huid het niet goed verdraagt, kies je beter voor melkzuur, een ander en zachter lid van de AHA-familie dat natuurlijk aanwezig is in melk.

GLYCOLZUUR 1. Ampullen Glyco-C Lift Activ, Vichy, 23,50 euro (10 stuks), in de apotheek. 2. Nachtcrème Vinoperfect Glycol tegen vlekken, Caudalie, 36,10 euro (50 ml). 3. Beauty Flash Peel, Clarins, 49,50 euro (50 ml). © National

Voor de acnegevoelige en rijpere huid: retinoïnezuur

Wat is het? Dit zuur is uitsluitend verkrijgbaar op medisch voorschrift en is een actief afgeleide van vitamine A. In cosmetica mag pure vitamine A worden gebruikt, beter bekend onder de naam retinol, die door de huid gedeeltelijk zal worden omgezet in retinoïnezuur. De effecten zijn veelvuldig: aan het oppervlak stimuleert het de celregeneratie, het maakt de huid glad, vervaagt vlekjes en verkleint de poriën. In de diepte versterkt het zuur de architectuur van de huid door de aanmaak van collageen te stimuleren en maakt het zelfs de diepste rimpels gladder.

Voor wie? En hoe te gebruiken? Retinol zit zowel in behandelingsproducten voor de acnehuid als in antiverouderingsproducten. De stof kan soms irriteren, uitdrogen en is lichtgevoelig. Het is dus aanbevolen het alleen ’s avonds te gebruiken en overdag een zonnecrème te gebruiken. “Vooral als je een gevoelige huid hebt, is het beter om het geleidelijk aan te introduceren”, aldus de dermatologe. “Begin met een serum met een lage concentratie en breng die niet elke dag aan. De huid kan in het begin wat rood worden en prikken, maar die bijwerkingen mogen niet blijven duren. Bij irritatie moet je het gebruik stopzetten of het product minder vaak aanbrengen.

RETINOÏNEZUUR 1. Blue Retinol Night Serum, Biotherm, 85,20 euro. 2. Pressed-Cream Night Retinol + Niacinamide Revitalift Laser, L’Oréal Paris, 29,99 euro, bij Di en Kruidvat. 3. Antirimpelserum, Kiehl’s, 48 euro (30 ml). © National

Voor de rode en acnegevoelige huid: salicylzuur

Wat is het? Deze voornaamste vertegenwoordiger van de BHA-familie, oftewel beta hydroxy acid, is aanwezig in de wilg en aspirine en heeft een exfoliërende werking op de huid. Dankzij zijn ontstekingsremmende en ontsmettende eigenschappen kalmeert het zuur rode vlekken en voorkomt het de woekering van bacteriën en schimmels aan het huidoppervlak.

Voor wie? En hoe te gebruiken? Al jarenlang het fundament van acnebehandelingen en dus vooral bedoeld voor wie niet zozeer op zoek is naar een antiverouderingsproduct, zelfs al combineren meer en meer producten AHA en BHA in hun formules. “Om de huid niet uit te drogen, kan je de lotion enkel gebruiken op de T-zone en daar waar je kleine onvolkomenheden ziet”, besluit onze specialiste.