Uit de lockdown verrijzen drie haartrends voor deze zomer. Kapsels mét en zonder werk aan.

1. De getoupeerde coupe

Bella Hadid showde de trend al op de catwalk bij Marc Jacobs in maart, met een kapsel dat aan Mrs. Robinson deed denken. Getoupeerde kapsels zijn helemaal terug. Na maanden in vrijetijdskleding of in pyjama zullen sommigen onder ons graag kiezen voor een kapsel met een beetje werk aan. Bovendien doet een kunstwerk als dit een verzorgde huid en make-up nog beter uitkomen. Tip van de pro: 'Om volume te krijgen en maximaal te kunnen touperen, moet je eerst knippen', zegt Romain Vanrysselberghe, hoofd van kapsalon Les Nouveaux Ateliers in Ukkel. 'Aangezien je bij zulke kapsels veel lak gebruikt om te fixeren, is het essentieel om een ontwarrende balsem te gebruiken.' Denk: de zachte versie van Kurt Cobains grungy haarstijl, vertaald door Timothée Chalamet. Het 'grunge gordijn' ziet er als volgt uit: een halflange snit in surferstijl, maar met een middenscheiding. Deze look blijkt volledig compatibel te zijn met de sebum cure - een volle maand zonder je haar te wassen. Tip van de pro: 'Laat het haar op natuurlijke wijze drogen door het achter je oren te kammen, zodat het daarna nonchalant over je gezicht valt. Eenmaal droog, moet je bles tot je neus reiken. Wrijf fijn haar in met een crème om het dikker te doen lijken.' Sinds Billie Eilish op de uitreiking van de Oscars 2020 verscheen met een omgekeerde ombré, is dit dé haartrend. In plaats van haar uitgroei te maskeren, koos ze ervoor om hem juist extra in de verf te zetten, een idee dat sindsdien ook bij mannequins van Dries Van Noten werd gesignaleerd en in quarantainedagen erg handig bleek. Tip van de pro: 'Wees voorzichtig. Om een zuiver kleureffect op de wortel te krijgen, moet je het eerst afbleken, anders zal het pigment niet goed hechten, zelfs niet voor korte tijd. Opgelet voor wie snel iets beu is: het duurt maanden om dit ongedaan te maken. Als je alleen maar een kleuraccent wilt deze zomer, kun je beter kleurextensies gebruiken.'