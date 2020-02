Op de catwalk was het duidelijk te zien: make-up wordt weer gedurfder. Backstage lieten de visagisten hun creativiteit de vrije loop: gloss wint het van mat, kleuren knallen en wenkbrauwen worden dwarsliggers. Dat alles overgoten met een laagje glitter.

1. Ogen à la Mondriaan

Kleurgebruik op de ogen krijgt een nieuwe dimensie. Ogen worden het canvas (bij Salvatore Ferragamo), waarop de kleuren in dikke lagen worden aangebracht, contrasterend met de rest van het gezic...

Kleurgebruik op de ogen krijgt een nieuwe dimensie. Ogen worden het canvas (bij Salvatore Ferragamo), waarop de kleuren in dikke lagen worden aangebracht, contrasterend met de rest van het gezicht, dat naturel wordt gehouden. Voor MSGM brengt Lindsey Alexander op het bovenste ooglid een opvallende monochrome rechthoek aan. Bij Marc Jacobs worden ze op de lippen aangebracht, bij Valentino op de wenkbrauwen en oogleden. En voor Fendi bedacht Peter Philips een make-up met glitters en pailletten op een uitgelopen eyeliner, genre ochtend na een avond in de disco. Gloss, de superster van de noughties, wordt op de naakte lippen aangebracht (bij Off-White) om volume te geven. Voor Chanel gebruikt Lucia Pica glimmende gloss als toplaag op een matte kleur die op het midden van de lippen wordt aangebracht en dan uitgewerkt naar de randen toe. Nog gewaagder is de terugkeer van de dikke potloodstreep rond de mondomtrek (bij Fashion East) met daarover een laqué gloss.