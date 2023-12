Van dikker haar tot een egale huid: welke supplementen werken echt?

Van collageenshots tot curcumacapsules: op het internet is er een wildgroei aan supplementen om je huid, haar en nagels mooier te maken. Maar werken ze überhaupt? En waar moet je op letten? Voedingswetenschapper Amandine de Paepe en bio-ingenieur Dr. Barbara Geusens maken je wegwijs.

Een mooie glow, sterke nagels en een volle haardos: het zijn maar enkele voordelen die je zou halen uit de nieuwste generatie beautysupplementen of ‘nutricosmetics’. Maar is elk product dat je op het internet tegenkomt wel betrouwbaar? En hoe moet je het kaf van het koren scheiden? ‘Het prangende probleem is dat werkelijk iedereen, zonder al te veel poespas, supplementen op de markt kan brengen,’ vertelt bio-ingenieur Barbara Geusens.

‘Klinisch’ bewezen

Je hoeft absoluut geen wetenschapper te zijn om je eigen supplementen te lanceren, en dat komt door het gebrek aan specifieke wetgeving op dit gebied. In België is er gelukkig wel een meldingsplicht, dus je bent verplicht om het product te notifiëren. In andere landen, zoals Nederland, is dat niet zo. ‘De ingrediënten en het etiket worden in ons land onder de loep genomen, maar een diepgaande controle op de formule, het productieproces of de klinische studies errond gebeurt niet’, benadrukt Barbara, die haar doctoraat in de dermatologie behaalde en later haar eigen merk, Nomige, oprichtte. ‘Tot ergernis van dokters en wetenschappers, die geïnteresseerd zijn in de wetenschappelijke studies achter een product, is dit al lang een probleem binnen de cosmetica- en nutricosmeticaindustrie.’

Een ander zorgwekkend aspect is dat supplementenbedrijven bestaande studies gebruiken om hun eigen resultaten te promoten. ‘Dit zou eigenlijk echt niet mogen. Het is niet omdat er een studie bestaat over één of ander stof, dat het per definitie betekent dat je formule ook doet wat die studie belooft’, zegt Dr. Geusens. Het wordt nog verontrustender wanneer sommige nutricosmetics bijna medische beloftes doen. Supplementen mogen ‘bijdragen tot’ iets, maar uitspraken als ‘remt’, ‘stopt’ of ‘verlaagt’ zijn eigenlijk niet toegelaten. ‘Dergelijke claims mogen gebruikt worden wanneer ze onderbouwd kunnen worden door gepubliceerde klinische studies. En dan nog vallen ze vaak onder medicijnenwetgeving. Maar ook hier ontbreekt absoluut controle, dus heeft iedereen vrij spel’, benadrukt Dr. Geusens.

Slimme marketingtrucjes

Supplementen zijn populair, en veel mensen willen er graag munt uitslaan. Dit uit zich onder andere in producten met esthetisch aantrekkelijke verpakkingen en een overdaad aan trendy reclame op sociale media platformen als Instagram. Een sprekend voorbeeld hiervan zijn de wellness gummies van Lemme, het supplementenmerk van reality-tv-ster Kourtney Kardashian, of de omstreden Goop-producten van Gwyneth Paltrow. Zelfs dichterbij huis, voornamelijk in Nederland, zijn er supplementen waarvan zowel de herkomst als de werking onbekend zijn.

‘Alle supplementen kunnen nuttig zijn, op voorwaarde dat ze op een correcte manier gemaakt en gebruikt worden’ Voedingswetenschapper Amandine De Paepe

‘Soms zijn het influencers of bekende mensen die een supplement aanprijzen, en dan gaat het viraal’, zegt dr Geusens. ‘Die gehypete producten zijn zelden wetenschappelijk onderbouwd.’ Denk bijvoorbeeld aan biotine, een veelgebruikt supplement dat vaak in gummievorm wordt verkocht en zou bijdragen aan haargroei. Die claim krijgt echter weinig bijval uit wetenschappelijke hoek. Bovendien komt een tekort aan biotine zelden voor, aangezien de meeste mensen voldoende binnenkrijgen via hun dagelijkse voeding.

Addertje onder het gras

Spirulina, het populaire blauwgroene eiwitpoeder, is al een tijdje een rage op sociale media. Hetzelfde geldt voor chlorella, een vitamine C-rijk poeder dat wordt geprezen om zijn huidvoordelen. ‘Maar er zit een addertje onder het gras: het merendeel van deze commerciële algen komen van grote zout- of zoetwaterbronnen in Azië, vaak niet ver van de vervuilende industriezones. Het probleem is dat er een gebrek is aan traceerbaarheid en transparantie bij deze producten. Je hebt eigenlijk geen idee of je kwaliteit krijgt. En wat je verder in je lichaam stopt, blijft een mysterie’, waarschuwt Geusens.

‘De kwaliteit en dosage van je supplementen moet inderdaad goed zitten’, bevestigt Amandine de Paepe. ‘In het geval van spirulina of chlorella ben ik eerder geneigd om te zeggen dat het geen wondermiddelen zijn. Er zijn andere, meer toegankelijke supplementen die dezelfde antioxidante effecten hebben.’

Een andere hype op sociale media is retinol omdat het je huid zou verjongen en je van je acne zou verlossen. ‘Maar wees voorzichtig, het is niet zonder risico; vitamine A is vetoplosbaar en dat kan behoorlijk belastend zijn voor je lever,’ waarschuwt De Paepe. ‘Dat is een supplement dat ik in alle eerlijkheid vermijd, en ik kan het niet aanraden.’

Check de chemische formules

En dat brengt ons bij de hamvraag: welke supplementen zijn dan wel nuttig en effectief? ‘Alle supplementen kunnen nuttig zijn, op voorwaarde dat ze op een correcte manier gemaakt en gebruikt worden,’ zegt Amandine de Paepe, die haar eigen merk Insentials lanceerde. ‘Zelfs bij ‘normale’ supplementen, waarvan normaal geen twijfel bestaat dat ze nuttig zijn voor het lichaam, is het belangrijk dat het de juiste chemische vorm bevat. Neem magnesium als voorbeeld: in veel gevallen wordt er magnesiumoxide voorgeschreven door dokters en verkocht in apotheken. Maar dat wordt niet eens opgenomen door het lichaam. Magnesiumcitraat en -bisglycinaat wel.’

Dat geldt ook voor collageen, een enorm populair supplement dat goed zou zijn voor haar en huid. ‘Collageen is ook een beetje de lijm van je gewrichten en spieren. Maar niet elk product waar het woord ‘collageen’ op staat, is even efficiënt,’ zegt De Paepe. ‘De deeltjes moeten klein genoeg zijn om door het lichaam te worden opgenomen. Dat kan alleen als die deeltjes gehydrolyseerd zijn. Dus je moet erop letten dat er op de verpakking “gehydrolyseerd collageen” of “collageenpeptiden” staat.’

Het enige minpunt van het ‘gehydroliseerde’ collageen is de niet zo lekkere smaak. ‘De meeste merken gebruiken daarom zoetstoffen, dit is uiteraard ook niet de bedoeling. Dus het is belangrijk om daarbij stil te staan: want je werkt dan op je huid met collageen maar gebruik zoetstoffen die je lever enkel maar belasten.’

Er bestaan ook ontzettend veel misvattingen over collageen, zoals dat de vloeibare versie niet zou werken, of dat je beter rundercollageen zou moeten innemen in plaats van marinecollageen. ‘Ook dat is je reinste onzin; als een collageenmolecule klein genoeg is, maakt het niet uit in welke vorm je het inneemt. Het zal sowieso worden opgenomen’, klinkt het.

Doe je eigen research

En laten we vooral niet de zogenaamde ‘cofactoren’ van een supplement vergeten. In mensentaal betekent dit woord dat sommige supplementen een extra chemische boost nodig hebben om optimaal door je lichaam te worden opgenomen. ‘Een goed voorbeeld hiervan is collageen. ‘Zonder vitamine C wordt het niet goed opgenomen door je lichaam. Het is eigenlijk een beetje als dweilen met de kraan open. Ook curcuma of curcumine, wat een geweldige antioxidant is, heeft zwarte peper nodig om echt te werken.’ legt De Paepe uit. ‘Dus voordat je de volgende gehypete supplementen inslaat, is het slim om even wat research te doen.’

Hoe pak je dat concreet aan? Barbara Geusens weet raad: ‘De vuistregel is eigenlijk: als je beautysupplementen wil kopen, doe dan eerst wat onderzoek naar het merk waar je iets van wilt kopen. Bekijk de chemische samenstelling van het product. Controleer of er klinische studies zijn uitgevoerd,’ legt ze uit. ‘Zijn de claims te mooi om waar te zijn? Duik in PubMed, een openbare medische database, om studies hierover te vinden via keywords op het merk of de betrokken wetenschappers. Het is niet zo gebruiksvriendelijk als Google, maar het is wel de moeite waard om jezelf goed te informeren. Want er zijn helaas te veel misvattingen en slechte producten, en te weinig wetenschappelijk onderbouwde informatie over supplementen.’

Volgens De Paepe is het simpel: ‘Een gezonde levensstijl is sowieso de basis. En als je je tekorten met supplementen wil aanpakken, let dan op de kwaliteit en gebruik ze op de juiste manier. Kies dus slim, want het draait om kwaliteit boven kwantiteit!’