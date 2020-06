De Brits-Nederlandse levensmiddelengigant Unilever gaat de naam van zijn gezichtscrème Fair & Lovely wijzigen, onder druk van het momenteel hevig woedende racismedebat.

Huidblekende producten staan al langer ter discussie, maar sinds de opflakkering van antiracismeprotesten na de dood van George Floyd komen de crèmes nog meer in het vizier. Unilever laat nu weten dat sommige producten uit het gamma inderdaad aan actualisering toe zijn. Volgens de multinational 'past de naam van Fair & Lovely niet meer in de huidige tijd'. Het gebruik van de woorden 'eerlijk,' 'wit' en 'licht' op de verpakking van de crème en in reclame-uitingen, suggereert volgens Unilever ten onrechte een uniek schoonheidsideaal. 'Dat willen we aanpakken', aldus Unilever.

Opmerkelijk is evenwel dat het bedrijf enkel de naam ter discussie stelt, niet het product zelf. Concurrent Johnson & Johnson kondigde nochtans eerder aan te stoppen met de verkoop van witmakende crèmes. Tegenstanders van de producten klagen niet alleen aan dat de tubes vaak schadelijke stoffen bevatten, maar ook een beeld in stand houden dat een witte huid beter is dan een gekleurde.

De crème Fair & Lovely levert alleen al in India jaarlijks 500 miljoen dollar aan omzet op, maar wordt ook verkocht in Bangladesh, Indonesië, Thailand, Pakistan en elders in Azië.

Golf van naamswijzigingen

Colgate-Palmolive houdt als gevolg van de discussie de naam van zijn Chinese tandpastamerk Darlie tegen het licht. Dat merk, dat vroeger Darkie heette, heeft een zwarte man met een hoge hoed als logo. PepsiCo veranderde eerder de naam en het logo van pannenkoekenmerk Aunt Jemima en levensmiddelenreus Mars past de naam en het logo van het merk Uncle Ben's (rijst en sauzen) aan. Ook andere bedrijven denken na over het wijzigen van bepaalde merknamen.

