Welzijn is een booming business, en dat heeft ook de Stad Brussel maar al te goed begrepen. Met een nieuwe campagne van Optie B wil het stadsbestuur tonen welke oases van rust je allemaal in onze hoofdstad kan terugvinden. Onze redacteur ging uit puur altruïsme op ontdekking.

Er zijn weinig zekerheden in het leven, behalve dan misschien dat je op de eerste zonnige lentedag altijd thuis je zonnebril vergeet. Met lichtjes toegeknepen ogen parkeer ik mijn auto aan de vijvers van Elsene en haal ik mijn navigatie-app boven. Drie minuten stappen. Ondanks de felle zon trek ik mijn jas nog wat extra toe terwijl ik de blauwe lijn op mijn scherm volg. Eén zwaluw maakt de lente nog niet.

Dat ik me nog lichtjes opgejaagd voel door het Brusselse verkeer, is eigenlijk een ideaal startpunt voor mijn wandeling van vandaag. Na een route rond geheime tuinen langs natuurwinkels, rooftop bars en stadsmoestuinen en een wandeling langs de leukste vintage en tweedehandswinkels die de hoofdstad te bieden heeft, lanceerde de Stad Brussel net een tour langs de beste adressen om aan zelfzorg te doen. Met deze communicatiecampagne van het platform Optie B wil de stad opnieuw zijn lokale handelaars een duwtje in de rug geven na de woelige periode van de voorbije twee jaar. Op de website van Optie B ontdek je daarom nu een uitgebreide adressenlijst vol tips van Brusselaars om zowel mentaal als fysiek helemaal te ontspannen. Op uitnodiging van Optie B test ik voor Knack Weekend vandaag de nieuwe route uit. Naast spa's, beautysalons en yogastudio's, tipt het platform ook een reeks boetieks, therapeutische winkels en eetplekken om onderweg halt te houden. Dat treft, want ik heb honger.

Chyl © Optie B

Thuis ontbijten

'Doe alsof je thuis bent', glimlacht Nancy Eissaoui wanneer ik me neerzet aan een tafeltje in Chyl. Samen met enkele vrienden startte de Brusselse deze biologische kantine in 2015, waarbij ze een eetzaak combineren met een decowinkel en een schoonheidssalon waar je allerhande behandelingen kan krijgen. Gezien het drukke programma van vandaag houd ik het voorlopig op een toast met avocado, een crème van oranjebloesem met vers fruit en een bananenmuffin. De hippe zaak is gevestigd in een statig herenhuis waar de hoge plafonds ervoor zorgen dat allerlei hangplanten welig kunnen tieren. Met als afsluiter een vers sapje achter de kiezen, vervolg ik mijn uitgestippelde route.

Chyl, Bellevuestraat 62, 1000 Brussel

Ultra Asylum © Optie B

Geen gezichtsverlies

Op nog geen vijf minuten van mijn ontbijtplek wandel ik Ultra Asylum binnen. Deze gloednieuwe beautytempel in Elsene opende nog maar enkele maanden geleden de deuren. Het interieur van de zaak oogt meteen indrukwekkend. Designer Renaud Dejeneffe nam de look van het smetteloze salon voor zijn rekening en creëerde een spacy interieur waar je op verschillende plakken kan genieten van persoonlijke behandelingen. De lijst met mogelijkheden is eindeloos: je kan hier je haar laten doen, je baard laten trimmen, of kiezen voor een massage of andere lichaamsverzorging. Op de benedenverdieping leg ik me op een tafel voor een gezichtsbehandeling. Ultra Asylum gebruikt enkel zijn eigen natuurlijke en veganistische producten die in hun Parijse labo worden samengesteld. Mijn behandeling duurt uiteindelijk een beetje kort door omstandigheden, dus de volgende keer zou ik zeker een uitgebreidere verzorging boeken om helemaal te kunnen ontspannen.

Ultra Asylum, Van Eyckstraat 30, 1000 Brussel

null © Optie B

Percussieconcert

Met een glimmend gezicht leg ik me neer op een mat in de Soul Sound Yoga-praktijk van Fiona Crossley. Voor het zogenaamde gongbad dat me nu te wachten bestaat, ben ik behoorlijk sceptisch. Tijdens een meditatiesessie zouden de vibraties en klanken van de vier gongen die Crossley opgesteld heeft staan, me tot een plek van mentale en fysieke rust moeten brengen. Persoonlijk ben ik er niet van overtuigd dat een kleinschalig percussieconcert me in hogere sferen kan brengen, maar we geven de yogi het voordeel van de twijfel. Na een reeks ademhalingsoefeningen krijgen we een slaapmaskertje en deken om ons comfortabel neer te leggen. Bij het begin van de sessie voel ik meteen hoe diep de vibraties in mijn lijf resoneren en ik merk dat ik wel degelijk in een meditatieve staat beland, ergens tussen wakker zijn en slapen. Wanneer Crossley na een klein halfuur voor een laatste keer op de gong slaat, ben ik tot mijn eigen verbazing compleet relaxed. Ik heb zelfs het gesnurk niet opgemerkt van een van de aanwezige vrouwen die in een wel heel meditatieve staat bleek te zijn. Een aanrader, geloof het van deze scepticus.

Soul Sound Yoga, Vleurgatsesteenweg 109, 1000 Brussel

null © Optie B

Late lunch

Na een korte rit met een Uber richting centrum, bereik ik mijn lunchplek. Terwijl je 's avonds op verschillende momenten bij Super Fourchette terecht kan voor concerten, kan je er 's middags ook gewoon genieten van een lekkere lunch. De eetzaak bevindt zich bovendien pal in het centrum, op een steenworp van het De Brouckèreplein, waardoor het de ideale uitvalsbasis is om je tocht later verder te zetten. Even twijfel ik om een luxueuze grilled cheese te bestellen, maar uiteindelijk ga ik voor een heerlijke sandwich met pulled pork en bijhorende koolsalade. Ik moet vrij snel mijn late lunch binnenwerken, want binnen enkele minuten word ik alweer verwacht op mijn laatste bestemming. Gelukkig ben ik nog dermate stressvrij door het gongbad dat ik het als notoire punctualiteitsfreak niet eens erg vind om wat later aan te komen.

Super Fourchette, Zwaluwenstraat 3, 1000 Brussel

© Bath & Barley

Nog een rondje

Het meest geïntrigeerd was ik op voorhand misschien wel door mijn laatste behandeling van vandaag. Nog geen jaar geleden opende Bath & Barley zijn deuren in de hoofdstad. Het uithangbord van deze wellnessfaciliteit is tevens de grootste nationale trots voor veel Belgen: bier. Na het uitkiezen van een hopscrub naar keuze, word ik begeleid naar mijn privé-bierbubbelbad. In het warme water voegt men een mix van hop en kruiden toe waarin je vervolgens kan ontspannen. Naast het bad vind je bovendien een tap waarmee je zelf intussen een verse pils kan tappen. Echte liefhebbers kunnen ook nog een van de Belgische bierpakketten kopen voor tijdens de behandeling. Persoonlijk blijk ik minder fan dan verwacht van het bierbad. De hopgeur link ik niet meteen aan een ontspannende sessie, maar ik kan me voorstellen dat dit wel een leuke middagactiviteit is voor echte liefhebbers. De laatste minuten van mijn sessie rust ik dan ook liever even uit op het zachte strobed in de kamer.

Bath & Barley, Schildknaapsstraat 34, 1000 Brussel

Voldaan na een dagje zelfzorg, keer ik terug naar huis. Onderweg scroll ik nog eens door de andere adressen die de hoofdstad me tipt. Misschien volgende keer eens een drijfbad testen van Les Bulles à Flotter? Of eens langs de Japanse papierwarenshop Mofelito Paperito? Een ding is zeker: na mijn volgende wellnesswandeling in de hoofdstad boek ik mezelf een leuke hotelkamer, want na een busrit richting Elsene en een autoritje door Brussel tijdens de spits, ben ik alweer alle zen verloren. Had ik maar een playlist met gonggeluiden.

Op de website van Optie B volgen binnenkort nog andere uitgestippelde themaroutes over selfcare. Ontdek alle getipte adressen via optionb.brussels

