Tussen wal en lip: de nieuwste trends in esthetische geneeskunde

Heeft het te maken met het verhogen van de pensioenleeftijd? We moeten langer werken, en niemand wil dertig jaar lang 'de ouwe' zijn op kantoor? Hoe het ook zij, plastische chirurgie, en met name verjongingstechnieken, zitten in de lift. Op onze tocht langs vijf artsen die elke dag de plooien gladstrijken, merkten we dat het vaak heel gewone mensen zijn die al eens een spuitje Botox laten zetten of die het weekend graag inzetten met een verse filler in de wang. De redenen zijn heel uiteenlopend.

'Je hoort soms dat mensen het doen na het verlies van een ouder of een partner', aldus Alexis Verpaele, plastisch chirurg in Gent. 'Het helpt natuurlijk een beetje als je jezelf 's ochtends in de spiegel wat liever ziet. Maar eerlijk: eigenlijk vinden we dat niet zo'n goed idee. Een trauma overwin je er niet mee. Kom liever langs als je best goed in je vel zit. Dan zijn je verwachtingen realistischer.'





Plastische chirurgie in cijfers

42,5%

...van de chirurgische ingrepen in ons land in 2016 betrof het gezicht en hoofd. 32,8% bestond uit borstoperaties, 24,7% uit ingrepen op de rest van het lichaam. Met 18.708 zijn de ooglifts de populairste ingreep, gevolgd door 13.933 borstvergrotingen en 8413 liposucties. Er werd 1254 keer een labiaplastie uitgevoerd, maar geen enkele penis vergroot.





195.665

Het aantal plastische ingrepen dat in 2016 in België door een van onze 291 plastisch chirurgen gedaan werd: 88.607 chirurgische ingrepen, 107.059 niet-chirurgische. Esthetische ingrepen door dermatologen of andere artsen werden niet meegeteld.





88,6%

...van de niet-chirurgische ingrepen bestond uit injectables zoals Botox, hyaluronzuur of fillers. Dat wil zeggen dat artsen 94.808 keer hun injectienaald hebben bovengehaald in 2016. Er werden ook 407 tatoeages verwijderd.

(Bron: ISAPS jaarrapport 2016)





