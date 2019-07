Een cup uit silicone is een veilig alternatief voor maandverband of tampons, blijkt uit onderzoek in het medische tijdschrift The Lancet. Tegelijk zijn de herbruikbare cups veel goedkoper en beter voor het milieu.

De vaginale cup, die menstruatiebloed opvangt in plaats van te absorberen zoals een tampon, is eigenlijk helemaal niet nieuw, maar bestaat al minstens sinds de jaren 1930. Toch bleef de cup decennialang minder bekend en minder populair dan maandverbanden en tampons. Nu dergelijke wegwerpproducten steeds meer afgezworen worden, wint de cup opnieuw terrein.

Uit de studie in The Lancet blijkt nu dat de vaginale cup minstens even veilig is als de meer bekende alternatieven. De auteurs analyseerden 43 studies bij meer dan drieduizend vrouwen in zowel ontwikkelingslanden als geïndustrialiseerde landen.

Geen groter risico en even betrouwbaar

Daaruit blijkt dat er geen toegenomen gezondheidsrisico verbonden is aan het gebruik van de cup, zoals infecties of invloed op de vaginale flora. Gebruikers van de cup rapporteren ook niet meer lekkage, en zeventig procent zegt zich comfortabel te voelen bij het gebruik van de cup, eens ze er vertrouwd mee zijn.

'Ondanks het feit dat wereldwijd 1,9 miljard vrouwen menstrueren - en gemiddeld 65 dagen per jaar met bloedverlies te maken hebben, bestaan er maar weinig kwalitatieve studies die sanitaire producten vergelijken', zegt Penelope Phillips-Howard, hoogleraar aan de Liverpool School of Tropical Medicine (LSTM). 'Daar wilden wij iets aan doen door de huidige kennis samen te vatten over lekkage, veiligheid en aanvaarding van de cup, en die te vergelijken met andere producten indien mogelijk.'

Goedkoop en duurzaam

De menstruatiecup is niet alleen veel goedkoper in gebruik, maar heeft ook een veel kleinere milieu-impact. Omdat de cups zo'n tot tien jaar mee kunnen gaan, is de kost per menstruatiecyclus maar een fractie van die van maandverbanden of tampons. Ook voor het milieu zijn de verschillen groot: de cup genereert een fractie van het afval van de andere producten. Maar er is nog meer onderzoek nodig om de ecologische voetafdruk van de verschillende varianten precies in kaart te brengen, stellen de auteurs.

Het potentieel is dus groot, maar tegelijk is het product bij veel vrouwen nog onbekend, stellen de onderzoekers. Zelfs in geïndustrialiseerde landen is maar een op drie vrouwen op de hoogte ervan. De wetenschappers pleiten er daarom voor om informatie over de cup te geven bij voorlichtingslessen tijdens de puberteit.

Ontwikkelingslanden

De menstruatie en zogenaamde 'menstruatie-armoede' kunnen de schoolprestaties van meisjes en de professionele carrière van vrouwen beïnvloeden, met name in ontwikkelingslanden. Het gebruik van producten van slechte kwaliteit kan de kans op infecties doen toenemen.

'Door de toename van initiatieven tegen menstruatie-armoede in zowel rijke als arme landen is het belangrijk dat cups bekeken worden als optie voor vrouwen en meisjes overal ter wereld', zegt Annemieke van Eijk, onderzoekster aan LSTM en hoofdauteur van de studie. 'Ze gaan tot tien jaar mee en het onderzoek wijst erop dat in die periode de kost aanzienlijk kan dalen en er tegelijk heel wat afval vermeden kan worden.'