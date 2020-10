Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: maak bewust tijd voor jezelf, via je huid.

Het beste middel om onrust te lijf te gaan, is om iets te doen met volle concentratie en jezelf te verplichten in het moment te zitten. Een voorbeeld van iets wat die zaken goed combineert, is eerst zelf een maskertje fabriceren, dat vervolgens opsmeren en wachten tot het zijn werk heeft gedaan. In de tijd waarin je moet wachten, is je bewegingsvrijheid iets beperkter. Die kan je dan invullen met iets waar je rustig van wordt, bijvoorbeeld door ondertussen een bad te nemen, of te luisteren naar je favoriete muziek. Enkele 'recepten' om zelf aan de slag te gaan, gaven we hier eerder al.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

Het beste middel om onrust te lijf te gaan, is om iets te doen met volle concentratie en jezelf te verplichten in het moment te zitten. Een voorbeeld van iets wat die zaken goed combineert, is eerst zelf een maskertje fabriceren, dat vervolgens opsmeren en wachten tot het zijn werk heeft gedaan. In de tijd waarin je moet wachten, is je bewegingsvrijheid iets beperkter. Die kan je dan invullen met iets waar je rustig van wordt, bijvoorbeeld door ondertussen een bad te nemen, of te luisteren naar je favoriete muziek. Enkele 'recepten' om zelf aan de slag te gaan, gaven we hier eerder al.