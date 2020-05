Naar jaarlijkse gewoonte voert Test-Aankoop een onderzoek uit naar de veiligheid van zonnecrèmes en voor 6 van de 37 geteste producten voldoet de aangegeven bescherming tegen uv-stralen niet, zegt de consumentenorganisatie vrijdag. Test-Aankoop maakte haar resultaten over aan de FOD Volksgezondheid.

Vorig jaar liet die nog een zonnecrème van het merk ISDIN uit de rekken halen, omdat de beloofde bescherming (SPF of factor 50) niet werd gehaald: het product beschermde slechts met factor 15 tegen uv-stralen. Dit jaar doen zes producten niet wat ze beloven.

De sprays van Lovea en Rituals beloven een SPF 30, maar die van Lovea geraakt bij twee testen niet hoger dan SPF 15 en biedt ook geen bescherming tegen uv A. De beschermingsfactor bij Rituals schommelt tussen 20 en 15, aldus Test-Aankoop. Ook de zonnecrème van Biosolis SPF 30, zowel de spray als de lotion, biedt onvoldoende bescherming tegen uv A-straling, zelfs bij verschillende testmethodes waaronder in vitro. De Hema Kids SPF 50 en Zwitsal zonnespray 50+, producten die specifiek gericht zijn op kinderen, doen het niet veel beter en bleken allebei slechts aan een SPF 30 te geraken.

Lees ook: Smeren kan je leren: deze zonnecrèmes doen meer dan beschermen tegen de zon

Zowel Hema als Rituals lieten al weten dat ze vanaf deze zomer een nieuw product op de markt brengen dat het oude geleidelijk zal vervangen. De spray Lovea SPF 30 en de lotion Nuxe SPF 30 bleken volgens de Belgische consumentenorganisatie de endocriene verstoorder 'ethylhexyl methoxycinnamate' te bevatten. De meningen over de schadelijkheid van deze stof lopen uiteen, maar Test-Aankoop raadt vanuit het voorzorgsprincipe aan om deze te vermijden in producten op de huid.

Uit de testen blijkt opnieuw dat het prijskaartje geen garantie is voor kwaliteit. Gebruik liever een goedkope zonnecrème die je rijkelijk en regelmatig aanbrengt, dan te beknibbelen op een dure crème, luidt het advies. Idealiter smeer je elke twee uur zonnecrème, en een keer extra na elke zwembeurt of wanneer je hebt gezweet.

Alle testresultaten zijn te vinden op testaankoop.be/vergelijkzonnecreme.

Vorig jaar liet die nog een zonnecrème van het merk ISDIN uit de rekken halen, omdat de beloofde bescherming (SPF of factor 50) niet werd gehaald: het product beschermde slechts met factor 15 tegen uv-stralen. Dit jaar doen zes producten niet wat ze beloven. De sprays van Lovea en Rituals beloven een SPF 30, maar die van Lovea geraakt bij twee testen niet hoger dan SPF 15 en biedt ook geen bescherming tegen uv A. De beschermingsfactor bij Rituals schommelt tussen 20 en 15, aldus Test-Aankoop. Ook de zonnecrème van Biosolis SPF 30, zowel de spray als de lotion, biedt onvoldoende bescherming tegen uv A-straling, zelfs bij verschillende testmethodes waaronder in vitro. De Hema Kids SPF 50 en Zwitsal zonnespray 50+, producten die specifiek gericht zijn op kinderen, doen het niet veel beter en bleken allebei slechts aan een SPF 30 te geraken. Zowel Hema als Rituals lieten al weten dat ze vanaf deze zomer een nieuw product op de markt brengen dat het oude geleidelijk zal vervangen. De spray Lovea SPF 30 en de lotion Nuxe SPF 30 bleken volgens de Belgische consumentenorganisatie de endocriene verstoorder 'ethylhexyl methoxycinnamate' te bevatten. De meningen over de schadelijkheid van deze stof lopen uiteen, maar Test-Aankoop raadt vanuit het voorzorgsprincipe aan om deze te vermijden in producten op de huid. Uit de testen blijkt opnieuw dat het prijskaartje geen garantie is voor kwaliteit. Gebruik liever een goedkope zonnecrème die je rijkelijk en regelmatig aanbrengt, dan te beknibbelen op een dure crème, luidt het advies. Idealiter smeer je elke twee uur zonnecrème, en een keer extra na elke zwembeurt of wanneer je hebt gezweet. Alle testresultaten zijn te vinden op testaankoop.be/vergelijkzonnecreme.