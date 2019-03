Stewardessen van Virgin hoeven geen make-up meer te dragen

Het iconische rode uniform van het Britse bedrijf Virgin Atlantic blijft bestaan, maar krijgt voor het vrouwelijke personeel een uitbreiding. Wanneer stewardessen in dienst treden bij de maatschappij, krijgen ze nu standaard ook een uniformbroek aangeboden. Voordien moesten ze hier uitdrukkelijk naar vragen.

Of ze zich opmaken of niet, mogen ze volledig zelf kiezen vanaf nu. Heel wat vliegtuigmaatschappijen houden vast aan ouderwetse regels over het uiterlijk van hun personeel. Deze nieuwe wind bij Virgin Atlantic luidt een moderner tijdperk in.

'Niet alleen zorgen deze nieuwe richtlijnen voor een meer comfort, ze bieden ons team ook meer keuze over hoe ze zich willen uitdrukken op het werk', laat uitvoerend directeur Mark Anderson optekenen in een bericht aan USA Today. 'Mensen helpen zichzelf te kunnen zijn ligt aan de basis van onze wens om de meest geliefde vliegtuigmaatschappij te zijn.' Moderniseren is dus een slimme stap van Virgin om aan populariteit te winnen bij zowel personeel als cliënteel.

Bijna iedereen reageert positief op de nieuwe richtlijnen... behalve uiteraard de Britse journalist Piers Morgan. 'RIP Glamour, vermoord door radicale feministen', tweet de driftkikker.

I have to wear make-up every day, and a suit/tie. I don't like it, but ITV want me to be more presentable & aesthetically pleasing to our customers.

Certain types of employers should be able to request staff wear make-up or uniforms etc without feminists screaming about it. https://t.co/XyS323d1lK