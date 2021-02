Pink Ribbon, de nationale organisatie die strijd tegen borstkanker, roept op om je lange corona-paardenstaart te doneren en zo borstkankerpatiënten te helpen hun haar te houden.

Vrouwen die strijden tegen borstkanker kampen vaak met haaruitval door de chemotherapie. Die therapie is soms noodzakelijk bij het behandelingstraject en tast de hoofdhuid aan. Het verliezen van hun haar is voor vele patiënten de meest ingrijpende nevenwerking van de behandeling. Plots zijn ze zich niet enkel ziek, maar kunnen mensen dat ook zien.

Pink Ribbon zamelt daarom lange paardenstaarten in voor hun project 'Geknipt voor haar'. Met het gedoneerde haar probeert de vzw zo veel mogelijk vrouwen te helpen hun haar te behouden. Dat doet ze op twee manieren. Enerzijds aan de hand van een therapie met hoofdhuidkoeling en anderzijds door hoogkwalitatieve pruiken van Belgische pruikenmakers aan te bieden.

Terug naar de kapper

De lockdown heeft ervoor gezorgd dat we lang niet naar de kapper zijn kunnen gaan. Dat betekent dus ook dat ons haar enorm gegroeid is en nu het ideale moment is om dat coronakapsel te knippen en op te fleuren. Korte coupes zoals een bob of pixie cut zijn namelijk helemaal in de mode. Zaterdag 13 februari openen de kapperszaken weer hun deuren. Daar wachten zowel de kappers als de klanten al lang op want we kunnen eindelijk die lange lokken laten knippen. 'Maak van je eerste kappersbezoek eentje voor het goede doel. Met jouw lange lockdown-paardenstaart kan je borstkankerpatiënten helpen', zegt Brigitte Vanderveren, Algemeen Directeur bij Pink Ribbon. 'Het is een klein gebaar met een grote impact!'

Er moet wel aan enkele voorwaarden voldaan worden om die lokken te kunnen doneren. De paardenstaart moet minstens 25 cm lang, fris gewassen, droog en gezond zijn. Bekijk de lijst 'Geknipt voor haar'-kappers of vraag zelf een enveloppe aan via pink-ribbon.be/info/geknipt-voor-haar-enveloppe .

Vrouwen die strijden tegen borstkanker kampen vaak met haaruitval door de chemotherapie. Die therapie is soms noodzakelijk bij het behandelingstraject en tast de hoofdhuid aan. Het verliezen van hun haar is voor vele patiënten de meest ingrijpende nevenwerking van de behandeling. Plots zijn ze zich niet enkel ziek, maar kunnen mensen dat ook zien. Pink Ribbon zamelt daarom lange paardenstaarten in voor hun project 'Geknipt voor haar'. Met het gedoneerde haar probeert de vzw zo veel mogelijk vrouwen te helpen hun haar te behouden. Dat doet ze op twee manieren. Enerzijds aan de hand van een therapie met hoofdhuidkoeling en anderzijds door hoogkwalitatieve pruiken van Belgische pruikenmakers aan te bieden.De lockdown heeft ervoor gezorgd dat we lang niet naar de kapper zijn kunnen gaan. Dat betekent dus ook dat ons haar enorm gegroeid is en nu het ideale moment is om dat coronakapsel te knippen en op te fleuren. Korte coupes zoals een bob of pixie cut zijn namelijk helemaal in de mode. Zaterdag 13 februari openen de kapperszaken weer hun deuren. Daar wachten zowel de kappers als de klanten al lang op want we kunnen eindelijk die lange lokken laten knippen. 'Maak van je eerste kappersbezoek eentje voor het goede doel. Met jouw lange lockdown-paardenstaart kan je borstkankerpatiënten helpen', zegt Brigitte Vanderveren, Algemeen Directeur bij Pink Ribbon. 'Het is een klein gebaar met een grote impact!' Er moet wel aan enkele voorwaarden voldaan worden om die lokken te kunnen doneren. De paardenstaart moet minstens 25 cm lang, fris gewassen, droog en gezond zijn. Bekijk de lijst 'Geknipt voor haar'-kappers of vraag zelf een enveloppe aan via pink-ribbon.be/info/geknipt-voor-haar-enveloppe .