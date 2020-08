Make-up en mondmaskers zijn niet altijd gemakkelijk te combineren. De tips van make-upartiesten Peggy Timmermans en Nanja Massy helpen je alvast een eindje op weg.

Mondmaskers maken deel uit van de 2020 look. Sinds de verstrenging van de maatregelen zijn ze zelfs op heel wat openbare plaatsen verplicht in de strijd tegen het coronavirus.We vertrekken ermee naar een bubbelfeestje en gaan ermee naar de supermarkt. Maar hoe combineer je een mondmasker met lippenstift en foundation? Voor de beautyfanaten onder ons, zetten we vijf veel voorkomende kwaaltjes op een rij en vroegen we raad aan visagistes Peggy Timmermans en Nanja Massy.

Probleem 1: Plakkende lippenstift

Lippenstift kan erg plakken tegen een mondmasker. Gelukkig zijn er alternatieven, volgens make-upartieste Peggy Timmermans. 'Een gekleurde lippenbalsem is subtiel en geeft wat glans. Als je echt een felle tint wil, kan je ook je lippen inkleuren met lippotlood. Smeer daar een laagje balsem op en je bereikt nagenoeg hetzelfde effect als met lippenstift.' Toch gehecht aan je lipstick? 'Gebruik dan eerst een lipprimer,' zegt beauty-expert Nanja Massy. 'De lippenstift zal langer blijven zitten. Dep daarna je lippen af met een zakdoekje om vlekken te voorkomen.' Tot slot wijst Timmermans erop dat er 24h-lipsticks bestaan. 'Ze zijn gemaakt om lang aan te houden en zijn over het algemeen mat en droog. Daardoor maken ze gelukkig ook weinig vlekken.'

Probleem 2: Zwetende foundation

Qua huidmake-up zijn dikke lagen foundation met een masker no-go. Zeker bij warm weer, kan je er erg door gaan zweten. Timmermans verkiest daarom een poederstructuur om de huid te egaliseren. 'Poeder blijft stevig zitten als je eerst een primer aanbrengt. Werk het geheel af met een fixerende spray en je bent uren zoet.' Is poeder niets voor jou? Dan werkt een getinte dagcrème even goed. In de zomer gebruikt Massy echter weinig huidmake-up. 'Met wat concealer tegen wallen en oneffenheden kom je ook al een heel eind.' Het is daarbij mondmasker-proof, want je ogen blijven vrij. Voor een mooie zomergloed, kan je dan weer rekenen op een bronzer. 'Ideaal voor als je niet overal gelijk gebruind bent.'

Probleem 3: Glimlachen met je ogen

Een vriendelijke lach doet veel, maar nu onze mond bedekt is, gaat alle aandacht naar de ogen. Volgens beide beauty-experten begint een opgewekte blik bij de wenkbrauwen. 'Ze zijn de ziel van het gelaat,' benadrukt Timmermans. 'Teken ze subtiel bij met een potlood of zet ze met wenkbrauwmascara extra in de verf.' Het is een goed moment om te experimenteren met oogmake-up, zelfs als je vasthoudt aan een natuurlijke look. Beginners doen dit best met oogprimers, vindt Nanja Massy. 'Door de crème-structuur kan je ze gemakkelijk met je vingertoppen aanbrengen.'

Probleem 4: Flaporen

De strakke rekkers van een mondmasker, doen de oren soms iets te veel naar voren schuiven, waardoor het lijkt alsof je flaporen hebt. 'In dat geval kan je je haar los dragen of half opsteken. Zo valt je haar net over je oren, maar blijft het uit je gezicht,' adviseert Timmermans. 's Morgens weinig tijd? 'Ik draag vaak een lage staart of dot,' vertelt Massy. 'Daarbij bestaan er maskers met lintjes in de plaats van rekkers. Perfect te combineren met lange oorbellen,'

Probleem 5: Bijwerken onderweg

Als je onderweg een mondmasker aanhebt, is leuk om je make-up achteraf nog te kunnen bijwerken. 'Lipgloss breng je gemakkelijk ter plekke aan en is daarbij erg in de mode,' zegt Peggy Timmermans. 'Het nadeel is dat het nogal plakt. Breng het dus enkel aan wanneer je het mondmasker een tijdje uit zal laten.'

Een fixatiespray bij de hand, helpt je huidmake-up intact te houden. 'Daarom gebruik ik het bij bruidjes,' vertelt Massy. 'Als zij een traantje wegpinken, dan moet hun make-uplook daar tegen kunnen.'

Mondmaskers maken deel uit van de 2020 look. Sinds de verstrenging van de maatregelen zijn ze zelfs op heel wat openbare plaatsen verplicht in de strijd tegen het coronavirus.We vertrekken ermee naar een bubbelfeestje en gaan ermee naar de supermarkt. Maar hoe combineer je een mondmasker met lippenstift en foundation? Voor de beautyfanaten onder ons, zetten we vijf veel voorkomende kwaaltjes op een rij en vroegen we raad aan visagistes Peggy Timmermans en Nanja Massy. Lippenstift kan erg plakken tegen een mondmasker. Gelukkig zijn er alternatieven, volgens make-upartieste Peggy Timmermans. 'Een gekleurde lippenbalsem is subtiel en geeft wat glans. Als je echt een felle tint wil, kan je ook je lippen inkleuren met lippotlood. Smeer daar een laagje balsem op en je bereikt nagenoeg hetzelfde effect als met lippenstift.' Toch gehecht aan je lipstick? 'Gebruik dan eerst een lipprimer,' zegt beauty-expert Nanja Massy. 'De lippenstift zal langer blijven zitten. Dep daarna je lippen af met een zakdoekje om vlekken te voorkomen.' Tot slot wijst Timmermans erop dat er 24h-lipsticks bestaan. 'Ze zijn gemaakt om lang aan te houden en zijn over het algemeen mat en droog. Daardoor maken ze gelukkig ook weinig vlekken.'Qua huidmake-up zijn dikke lagen foundation met een masker no-go. Zeker bij warm weer, kan je er erg door gaan zweten. Timmermans verkiest daarom een poederstructuur om de huid te egaliseren. 'Poeder blijft stevig zitten als je eerst een primer aanbrengt. Werk het geheel af met een fixerende spray en je bent uren zoet.' Is poeder niets voor jou? Dan werkt een getinte dagcrème even goed. In de zomer gebruikt Massy echter weinig huidmake-up. 'Met wat concealer tegen wallen en oneffenheden kom je ook al een heel eind.' Het is daarbij mondmasker-proof, want je ogen blijven vrij. Voor een mooie zomergloed, kan je dan weer rekenen op een bronzer. 'Ideaal voor als je niet overal gelijk gebruind bent.'Een vriendelijke lach doet veel, maar nu onze mond bedekt is, gaat alle aandacht naar de ogen. Volgens beide beauty-experten begint een opgewekte blik bij de wenkbrauwen. 'Ze zijn de ziel van het gelaat,' benadrukt Timmermans. 'Teken ze subtiel bij met een potlood of zet ze met wenkbrauwmascara extra in de verf.' Het is een goed moment om te experimenteren met oogmake-up, zelfs als je vasthoudt aan een natuurlijke look. Beginners doen dit best met oogprimers, vindt Nanja Massy. 'Door de crème-structuur kan je ze gemakkelijk met je vingertoppen aanbrengen.' De strakke rekkers van een mondmasker, doen de oren soms iets te veel naar voren schuiven, waardoor het lijkt alsof je flaporen hebt. 'In dat geval kan je je haar los dragen of half opsteken. Zo valt je haar net over je oren, maar blijft het uit je gezicht,' adviseert Timmermans. 's Morgens weinig tijd? 'Ik draag vaak een lage staart of dot,' vertelt Massy. 'Daarbij bestaan er maskers met lintjes in de plaats van rekkers. Perfect te combineren met lange oorbellen,' Als je onderweg een mondmasker aanhebt, is leuk om je make-up achteraf nog te kunnen bijwerken. 'Lipgloss breng je gemakkelijk ter plekke aan en is daarbij erg in de mode,' zegt Peggy Timmermans. 'Het nadeel is dat het nogal plakt. Breng het dus enkel aan wanneer je het mondmasker een tijdje uit zal laten.' Een fixatiespray bij de hand, helpt je huidmake-up intact te houden. 'Daarom gebruik ik het bij bruidjes,' vertelt Massy. 'Als zij een traantje wegpinken, dan moet hun make-uplook daar tegen kunnen.'