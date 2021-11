Een concentraat dat uit één enkel natuurlijk of synthetisch ingrediënt bestaat, is dat eigenlijk nog wel een parfum?

In een poging de aandacht te trekken op de gigantische parfummarkt, leggen almaar meer spelers uit de parfumsector doelbewust de nadruk op de kwaliteit en op het zeldzame en exclusieve karakter van de grondstoffen die ze in hun formules verwerken. De variëteit, de streek van herkomst, de extractiemethode... zijn allemaal van cruciaal belang om de ene essence van de andere te onderscheiden. Klinkende namen als Hermès en Guerlain ontwikkelden met Hermessences en L'Art et la Matière zeer exclusieve collecties vanuit die invalshoek. Kristof Lefebre is ontwerper en neus bij het piepjonge Belgische merk Miglot Fragrance Lab. Hij selecteert de ingrediënten voor zijn geurige composities met de grootste zorg en gaat daarbij nog een stap verder: hij lanceerde creaties op basis van één enkel iconisch ingrediënt uit de parfumerie (cederhout, sandelhout, vetiver of oudh), dat wordt opgelost in alcohol uit suikerbieten.'Geen straffere parfumeur dan Moeder Natuur', aldus de jonge parfumeur. 'Wij proberen haar te imiteren, maar het lukt ons niet om haar te evenaren. Want hoewel heel wat parfums zijn opgebouwd rond één welbepaald bestanddeel, staat het resultaat in olfactorisch opzicht toch vaak erg ver af van het origineel. En net dat origineel, met al zijn uitzonderlijke eigenschappen, willen wij in zijn puurste vorm delen met onze klanten.' Nu rijst de vraag of zo'n monogeur nog wel een parfum is in de betekenis die de industrie aan die term heeft gegeven. Het nichemerk Juliette has a gun hakte de knoop resoluut door en gaf een van zijn bestsellers, een creatie die uitsluitend het synthetische ingrediënt Cetalox bevat, de naam Not a perfume. Geza Schoen, de man achter het label Escentric Molecules, durft het zelfs aan om zijn creaties, genummerd van 1 tot 5 - elk nummer is een ode aan één enkele chemische molecule - te bestempelen als 'antiparfums'. What's in a name?