Een sterke blik en een gezonde huid, meer moet dat niet zijn. Make-up in tijden van mondmaskers: onze ogen spreken, onze lippen snakken naar een kus.

Romige lijntjes

Geen angst om buiten de lijntjes te kleuren. Met kohl worden markante lijnen getrokken, maar om de blik niet té zwaar te maken alleen op de buitenkant van de ogen op het onderste ooglid, zoals bij Diors jarenzeventigtrend. Verrassender is de tweekleurige lijn die we zagen bij Altuzarra en Prada, een blikvanger boven je mondmasker. Als we allemaal maskers dragen, is lippenstift dan nog een item? Jazeker, al mag het een beetje nonchalanter, een beetje minder opgedirkt. Denk: lippen na een gestolen kus. Bij Fendi zien we felle lipstick die buiten de lijntjes van de lippen kleurt. Marc Jacobs kiest dan weer voor teder, met nauwelijks een vleugje gloss in het midden van de mond. Het tijdperk van de contouring is ten einde. Een geslaagde make-up is een make-up die je niet ziet, zoals bij Michael Kors, Givenchy of Burberry: zij tonen een zuivere huid zoals na een perfecte huidverzorgingsroutine. Vaak wordt een primer gebruikt in plaats van foundation, en die wordt alleen aangebracht als hij hydrateert. Het volstaat om verder de vorm van het gezicht te accentueren met wat highlighter of een vleugje blush op de jukbeenderen aan te brengen, zoals bij Chanel of Miu Miu.