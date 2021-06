Vergeet die talgkuren: het is weer helemaal oké om je haar te wassen. Het liefst met natuurlijke ingrediënten en met bijzondere aandacht voor je hoofdhuid.

De zucht van Meryl Streep wanneer Robert Redford, die net haar haar heeft gewassen terwijl hij verzen reciteert, een straaltje fris water over haar hoofd spoelt. De scène uit de film Out of Africa, nu meer dan vijfendertig jaar oud, illustreert perfect het genot van een verfrissende wasbeurt. Shampoo is terug van weggeweest, een jaar na de hype van de talgkuren waarbij je je haar een maand lang niet mocht wassen. De Britse accessoireontwerpster Anya Hindmarch wijdde zelfs een boek aan de louterende kracht van een gereinigde hoofdhuid*. 'Het maakt mij rustiger, geeft me meer zelfvertrouwen en helpt me om te gaan met mijn problemen', schrijft ze. 'Als ik onder de douche sta, met mijn ogen dicht, overvallen mij de beste ideeën. Het heeft zelfs iets meditatiefs, een herstart van nul, een nieuw begin.' Je haar verzorgen, en in het bijzonder je hoofdhuid, is momenteel hét beautyritueel bij uitstek. Scalpcare is de nieuwe skincare. Of beter gezegd, het verlengde ervan, want wat onze schedel bedekt en schuilgaat onder onze haardos, is wel degelijk 'huid'. Weliswaar dikker, met meer talgklieren en bedekt met zo'n honderdduizend haarfollikels. En ook daar laat covid zijn sporen na. Een direct verband met haarverlies, een trekkerig gevoel en jeuk die bij besmette personen is vastgesteld, is moeilijk te bewijzen. Maar de stress die de ziekte veroorzaakt, heeft zeker met deze kwaaltjes te maken. Net zoals het aangeraden is om de huid van je gezicht te verzorgen, zie je nu ook dezelfde preventieve benadering voor je hoofdhuid. De gebruikte woordenschat voor de nieuwe haarproducten is identiek aan die voor de klassieke cosmetica. Je vindt nu scrubs en peelings, hydraterende crèmes en zelfs serums. Het liefst zonder ongewenste ingrediënten, zoals siliconen of schuimende detergenten, die door de aanhangers van clean beauty met de vinger worden gewezen. Ze bevatten daarentegen heel wat actieve steringrediënten van gezichtsproducten, zoals peptiden, vitamines, antioxidanten, hyaluronzuur en essentiële oliën. 'Tijdens de lockdowns gingen we minder of niet naar de kapper. Dat leidde tot een verminderd gebruik van producten die het haar verzwaren en tot minder wasbeurten', zegt Rinata Sizova, medeoprichter van L'Arin, het Belgische merk van honderd procent natuurlijke haarverzorgingsproducten uit de kringloopeconomie. 'Mensen verzorgden hun haar pas echt als er een zichtbaar probleem was en wilden dan ook een oplossing met onmiddellijk effect. Maar een agressief product tegen vet haar verergert de zaak vaak alleen maar. Je moet nagaan wat de oorzaak is van je haarprobleem: stress, vervuiling, je voedingspatroon, of een beetje van alles samen? Om duurzame resultaten te bereiken moet je resoluut veranderen en daar de tijd voor nemen.' Heel vaak duurt het zelfs achtentwintig dagen, de tijd van een cyclus voor celvernieuwing. Actief je hoofdhuid verzorgen zou op lange termijn veel voordelen bieden: naast een betere regeling van de talgproductie die noodzakelijk is voor het goed functioneren van de huidbarrière - bescherming tegen infecties, vervuiling, uv-stralen, schilfertjes, irritaties - zou het haar zelf er ook wel bij varen. 'Mooi haar is vandaag een teken van jeugd en gezondheid', zeg Iona Kroonen van Beauty by Kroonen in Brussel. 'Gezond haar weerspiegelt de gezondheid van je hoofdhuid. Ideaal is een wekelijkse peeling, het gebruik van een serum of hydraterend masker voor de hoofdhuid én de spreiding van de wasbeurten. Ook regelmatig je haar borstelen kan hier wonderen doen. Het doet misschien denken aan de mythe van de honderd borstelstreken 's morgens en 's avonds, maar het werkt! Borstelen geeft lucht aan het haar, meer volume en zorgt voor een betere verdeling van de talg over de hele lengte van het haar waardoor je hoofdhuid minder vet wordt en de punten minder droog.' Jaderollers en andere gua sha-stenen worden aangeprezen voor het verzorgen van je gezicht. Ook voor je schedel zijn er massageinstrumenten die de acupressuurpunten stimuleren, de bloedcirculatie verbeteren en de activiteit van de haarwortels boosten door een betere opname van de actieve componenten van haarproducten. Maar ook dit simpele trucje helpt: kleine circulaire bewegingen op je hoofdhuid - zoals de kapper doet - zouden al helpen om endorfine, hét antistresshormoon bij uitstek, vrij te maken. Zelfs op droog haar.