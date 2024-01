Schone manieren: 6 tips voor een groenere beautyroutine

De schoonheidsindustrie is verantwoordelijk voor zo’n anderhalf procent van de broeikasgassen wereldwijd. Maar je kunt als consument zelf je steentje bijdragen om de uitstoot te verminderen. Zes tips voor een groene(re) beautyroutine.

Bespaar water

Zowel een bad nemen als douchen verbruikt talloze liters water. De Belgische vzw Ecoconso maant aan om maximaal vijf minuten te douchen, met water dat niet te warm is, en de kraan dicht te draaien tijdens het inzepen. Een playlist met nummers van drie tot vijf minuten kan helpen om de tijd in het oog te houden. Daarnaast zijn cosmetische producten in vaste vorm te verkiezen boven waterhoudende tegenhangers, die vaak in plastic verpakt en getransporteerd worden. Je vindt ze tegenwoordig bij duurzame merken als Lush en Lamazuna, maar ook bij grotere spelers zoals Garnier, Rituals en Yves Rocher.

Beperk je afval

Naar schatting de helft van de consumenten gooit producten weg zonder ze helemaal op te gebruiken, omdat ze hun niet doeltreffend of contra­productief lijken of omdat de geur hun niet aanstaat. Vermijd dus impulsaankopen zonder voorafgaand advies van een beautyexpert, net als ‘dupes’: goedkopere, vaak teleurstellende uitvoeringen van parfums en make-upproducten. Daarnaast kun je desinfecterende doekjes en wattenschijfjes vervangen door doekjes in microvezel, die je meermaals kunt wassen en hergebruiken.

Koop écht lokaal

Zoals bij mode en voeding is ook in cosmetica de traceerbaarheid van producten tegenwoordig een aandachtspunt. Belgisch of Europees kopen heeft immers enkel zin als de producten niet de hele wereld rondreizen voor ze in de winkel belanden. Gelukkig zet de sector steeds meer in op transparantie. Zo voorziet Clarins zijn verpakkingen van een QR-code waarmee je elke etappe van de productie kunt volgen.

Kies bioproducten

Ze zijn beter voor de huid en bevorderen duurzame landbouw, zelfs wanneer de ingrediënten slechts gedeeltelijk biologisch zijn. De betrokken merken dragen ethiek vaak hoog in het vaandel, waardoor ze naast de bodemkwaliteit ook oog hebben voor de gezondheid en de eerlijke verloning van hun werknemers.

Gebruik hervulbare verpakkingen

Om echt een positieve impact te hebben, moeten flacons en andere verpakkingen drie tot vijf keer hergebruikt worden. Reden te meer om trouw te blijven aan je favoriete parfum, dagcrème of lippenstift. Luxemerken als Sisley, Chanel, Guerlain en Hermès werken voor hun bestsellers al met gerecycleerde en recycleerbare verpakkingen.

Focus op duurzame merken

Je goed informeren blijft noodzakelijk om de echt groene merken van greenwashers te onderscheiden en een schoonheidsproduct zónder impact op het milieu bestaat niet, maar genoeg merken doen ondertussen een inspanning. De investeringen van Caudalie in bioplastic, de ondersteuning van een Parijse stadsboerderij door Kenzo Parfums of de bescherming van het bijenbestand door Guerlain: de voorbeelden zijn legio.

Koop offline

Online winkelen heeft niet alleen een aanzienlijke ecologische voetafdruk, maar werkt ook impulsaankopen in de hand. Kies voor lokale handelaars waar je producten kunt zien en uitproberen of teststaaltjes ontvangt. Die laatste hebben ook een milieukost, maar beperkter dan ongebruikte producten (zie hierboven). Koop je toch online, beperk dan het transport door meerdere items in één keer te kopen.