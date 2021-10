Beautyjournaliste Sabine Peeters heeft met ELIN Cosmetics een beknopte reeks van synthetische kwasten ontwikkeld. De haren van de kwasten bestaan uit een blend van synthetische vezels die dierlijke haren imiteren.

Het is de eerste keer dat beautyjournaliste Sabine veganistische make-up kwasten uitbrengt. 'De borstels die je gebruikt zijn een essentieel onderdeel om make-up op de best mogelijke manier aan te brengen. Niet alleen de vorm speelt hierbij een rol, maar ook de vezel en het formaat maken een verschil', klinkt het.

ELIN Cosmetics start met 8 kwasten. De kwasten zijn zowel in setjes als apart verkrijgbaar. Prijzen gaan van 14,95 euro tot 29,95 euro per individuele kwast.

