Met producten als bacne-sprays, bodyserums, retinol lotions, hyaluron-, BHA- en glycolzuren, is de markt voor lichaamsverzorging groter en veelzijdiger dan ooit. De nieuwe generatie bodycare belooft de huid te verhelderen, de teint te egaliseren en rimpels te vervagen. Maar is dat allemaal wel nodig?

Huidverzorging zou eigenlijk niet mogen stoppen bij je nek, volgens dermatologen, skincare-merken en zowat heel het internet. Enter de laatste nieuwigheden in skincareland: sprays om de acne op je rug te bestrijden, body lotions met retinol en acht-stappen routines voor heel het lichaam. Wat heb je écht nodig, en wat is overbodig? Deze vijf inzichten van dermatoloog Griet Voet, van Clinique Dermatologie Gent, helpen je op weg.

1- Skincare voor heel het lichaam is in alle levensfases nodig

“De huid is één groot orgaan. Je zou dus evenveel zorg moeten dragen voor je lichaam als voor je gelaat”, zegt Dr. Voet. “Skincare begint vanaf de babyleeftijd. De babyhuid is namelijk nog niet volgroeid en kan zich niet goed verdedigen tegen uitwendige factoren zoals UV-licht, water en wind. Dat geldt voor het gelaat en het lichaam. Als jongvolwassene heb je vaak last van een vettigere acnégevoelige huid, zowel op het gezicht als op het lichaam. Vooral op de rug, schouders en borstkas hebben veel mensen er last van. Op latere leeftijd wordt de huid meestal droger en is er terug meer nood aan hydratatie, zeker bij dames na de menopauze en bij mensen op leeftijd. Huidverzorging voor heel het lichaam is dus essentieel in alle levensfases om je huidkwaliteit te waarborgen, je beschermen tegen allerhande infecties van buitenaf en huidveroudering tegen te gaan.”

2- Ook je lichaam heeft baat bij een (eenvoudige) skincare-routine

Van ‘8-step bodycare-routines‘ tot ‘dry-brushing tutorials‘: op sociale media vind je filmpjes met tips en hacks bij de vleet. Maar lichaamsverzorging hoeft gelukkig niet zo uitgebreid of ingewikkeld te zijn. “Een skincare-routine is eigenlijk een basisgegeven voor elke mens en bestaat uit de volgende stappen. ’s Ochtends moet je reinigen, hydrateren en UV-bescherming gebruiken. En ‘s avonds moet je het opnieuw reinigen en hydrateren.”

“Je kunt perfect producten voor het gelaat gebruiken op je lichaam. Maar wie andersom producten voor het lichaam op het gezicht wil gebruiken, moet ermee opletten” – Dermatoloog Griet Voet Die regel geldt ook voor het lichaam. “Een skincare routine voor het lichaam kan en mag eenvoudig zijn. De huid op je lichaam is gemakkelijk: de meeste mensen hebben voldoende met een milde huidreiniger of doucheolie en een hydraterende bodylotion.”

“Dagelijks wassen en hydrateren mag, maar alleen als je geen huidproblemen hebt. Wie bijvoorbeeld last heeft van eczeem, psoriasis of contactallergische problematieken, moet ermee opletten. UV-bescherming is dan wel weer een must.”

3- Je kunt producten voor het gelaat ook op je lichaam gebruiken

Op sociale media worden producten voor het gezicht – dagcrèmes, cleansers en serums – vaak aanbevolen voor het lichaam, maar is dat wel zinvol? “Dat is absoluut niet schadelijk, zeker omdat skincare voor het gelaat vaak mildere formules heeft dan skincare voor het lichaam. Die producten worden dikwijls verpakt in kleinere tubes of flacons en zijn duurder”, zegt dr. Voet. “Wie andersom producten voor het lichaam op het gezicht wil gebruiken, moet wél opletten. Dat komt omdat die producten vaak een rijkere samenstelling hebben en vettiger of te agressief zijn. Denk bijvoorbeeld aan scrubs. Van te vette crèmes kan je mee-eters krijgen waardoor je acne kan ontwikkelen, en scrubs en reinigers kunnen dan weer irritatie of eczeem veroorzaken.”

4- Bacne is moeilijker te behandelen dan acne op het gelaat

Ook last van puistjes op je rug? Dat heet ‘bacne’ – een samentrekking tussen het Engelse ‘back’ en ‘acne’ – en het is moeilijker te bestrijden dat acne op het gelaat. “Dat komt omdat de rug een moeilijk bereikbare plek is. Dat heeft als gevolg dat mensen de motivatie verliezen om hun acne te behandelen”, zegt Dr. Voet. Op sociale media worden daar creatieve oplossingen voor bedacht. Zo ging de glycolzuur van The Ordinary, dat eigenlijk voor het gelaat is bedoeld, onlangs viraal. Glycolzuur verwijdert namelijk de bovenste lagen dode huidcellen, wat volgens menig influencer acne voorkomt. “Heb je echt last van puistjes op je lichaam, dan vermijd je best al die huis-tuin-en-keukenmiddelen op sociale media. Zoek hulp bij professionals.”

Acne is op het lichaam meestal wel behandelbaar als je een gezonde routine onderhoudt, maar soms is dat niet voldoende. "In dat geval schrijven we vaak adapaleen en benzoylperoxide voor: dat zijn crèmes om mee-eters te voorkomen en puisten te bestrijden. Behandelingen met crèmes worden het beste gecombineerd met een ontvettende reinigingszeep en diepe medische huidreinigingen."

“Als die lokale behandelingen ook niet werken, dan gaan we meestal over naar antibiotica, of hormonale therapie, zoals anticonceptie. Het krachtigste middel is isotretinoïne (bekend onder de merknaam Roaccutane, nvdr) maar dat wordt alleen voorgeschreven als laatste redmiddel.”

5- Met glycolzuur kun je je zweetgeur niet bestrijden

Een andere veelvoorkomende klacht is zweetgeur onder de oksels, maar ook daar heeft #Beautytok een oplossing voor: dump je deodorant en veeg wat glycolzuur-toner onder je armen. Dat zou zweet tegenhouden, lichaamsgeur voorkomen en pigmentatie minimaliseren. Is dat een goed idee?

“Neen”, denkt Griet Voet. “Zweetgeur kan verklaard worden door bacteriën die op de huid aanwezig zijn en geur produceren. Algemene hygiëne door de oksels dagelijks te wassen, okselhaar te trimmen en een goede deodorant gebruiken is de basis. Als dat niet werkt, kun je je oksels wassen met een ontsmettende isobetadinezeep en zo de concentratie van bacteriën verminderen in de oksels. Het kan ook zinvol zijn om een deodorant te gebruiken op basis van Aluminiumchloride.”

En als dat ook niet helpt, dan bestaan er ook medische, niet-chirurgische behandelingen zoals miraDry: “Dit toestel vernietigt de zweetklieren door verhitting en is een zeer doeltreffende behandeling. Het toestel werkt op zowel zweet als de geur. Het toestel gaat eveneens gepaard met een permanente reductie van het okselhaar, wat voor sommige patiënten een graag geziene bijwerking is.”