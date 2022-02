Het debuut van Dries Van Noten in de beautywereld staat al meer dan drie jaar in de stijgers. Het gaat om maar liefst tien parfums, gecreëerd door tien verschillende parfumeurs, die vanaf twee maart in de Antwerpse boetiek en online beschikbaar zijn. De Belgische ontwerper lanceert ook een make-uplijn met een collectie lipsticks.

Dit is ongetwijfeld een van de meest geanticipeerde lanceringen van de laatste jaren. En het best bewaarde geheim dat de Belgische ontwerper afgelopen december met ons wilde delen. Het exclusieve interview over de beautycollectie van Dries Van Noten zal verschijnen in ons magazine van twee maart.

De aankondiging dat de Puig Group in juni 2018 meerderheidsaandeelhouder werd van het merk Dries Van Noten maakte het mogelijk om de aanstaande lancering van een parfum te voorspellen. Het Spaanse bedrijf, dat reeds eigenaar is van de merken Jean Paul Gaultier, Nina Ricci en Paco Rabanne, is immers meer een expert in populaire geuren dan in mode. Dries Van Noten was een van de weinige ontwerpers die zijn succes uitsluitend aan zijn prêt-à-porter te danken had.

De tien parfums uit de beautycollectie van Dries Van Noten © Dries Van Noten

Een onderzoek dat drie jaar duurde was nodig om een collectie te ontwikkelen van tien eaux de parfums (zie kader hieronder), opgevat als botsingen van ingrediënten waarvan men a priori zou denken dat ze onverenigbaar zijn. In het kielzog hiervan legde het merk ook de basis voor een make-up lijn die nu al een dertigtal tinten lippenstift omvat. Daarnaast zijn er ook lichaamsverzorgingsproducten en accessoires, allemaal doordrongen van het visuele universum dat zo herkenbaar is voor Dries Van Noten. 'Het is een heus avontuur voor me geweest,' vertelde hij ons in een interview dat te lezen is in de editie van Knack Weekend volgende week. 'Natuurlijk weet ik hoe de mode tegenwoordig werkt, maar schoonheid en parfum zijn voor mij totaal nieuwe werelden.'

Kam © Dries Van Noten

Creatieve pingpong

De Belgische ontwerper beschrijft zijn debuut in de wereld van parfum en make-up als 'een spel van creatief pingpongen' met de parfumeurs en visagisten die hem hielpen om producten te ontwikkelen. De geuren zijn rechtstreeks geïnspireerd op de tuinen van Dries Van Noten en worden zo duurzaam mogelijk gecreëerd. De parfums doorkruisen overigens ook gendercodes, in lijn met zijn modecollecties.

Net als de parfums, die ontwikkeld zijn op basis van contrasterende grondstoffen, combineren ook de flessen totaal verschillende elementen zoals glas, hout, metaal of porselein. De flessen kunnen bovendien allemaal opnieuw gevuld worden. Het zijn objecten die ontworpen zijn om lang mee te gaan, net als de collectie accessoires - sets maar ook spiegels en kammen - die de iconische prints van het huis dragen.

De lippenstiften komen in hervulbare lipstickcases © Dries Van Noten

Wat de make-up betreft, heeft Dries Van Noten, die meer dan honderd modeshows op zijn naam heeft staan, zich gebaseerd op zijn ervaring backstage en de noden die hij daar soms aantrof. 'Make-up is magie,' zegt hij. 'Het is de perfecte manier om te laten zien wie je bent, om uit te drukken wat je voelt op een bepaald moment.' De beautylijn is extra manier voor de ontwerper om zijn passie voor kleur uit te drukken. Er zijn meer dan dertig tinten beschikbaar - elk seizoen zullen er nieuwe worden aangeboden, vaak gelinkt aan de collecties. De lippenstiften zitten in herbruikbare lipstickcases. Er zijn drie afwerkingen - satijn, mat en sheer - ontwikkeld.

Rozen, vijgen en rozemarijn Jardin de l'Orangeraie. Creatie van Daniela Andrier. Een houtachtige, gourmand bloem op basis van oranjebloesem en sandelhout. Neon Garden. Creatie van Fanny Bal. Aromatische houtachtige bloemen met munt en iris. Rosa Carnivora. Creatie van Daphné Bugey. Kruidige houtachtige bloemen met roos en vetiver. Raving Rose. Creatie van Louise Turner. Kruidige groene bloemen met roos en roze peper. Cannabis Patchouli. Creatie van Nicolas Bonneville. Kruidige aromatische chypre op basis van cannabis en patchoeli. Santal Greenery. Creatie van Nisrine Grillie. Houtachtige groene muskus met vijg en sandelhout. Voodoo Chile. Creatie van Nicolas Beaulieu. Houtachtige groene aroma's met rozemarijn en patchoeli. Rock the Myrrh. Creatie van Amélie Jacquin. Houtachtig amberleer met mirre en gerookt hout. Fleur du Mal. Creatie van Quentin Bisch. Fruitige bloemenleer met osmanthus en suède. Soie Malaquais. Creatie van Marie Salamagne. Kruidige oriëntaalse bloemen met kastanje en zijde.

