Peptiden voor een perzikhuid: alles over deze nieuwe ontdekking in cosmetica

Na retinol, vitamine C en hyaluronzuur zijn peptiden de laatste steringrediënten in verzorgingscrèmes. Maar wat zijn peptiden juist? Wat doen ze voor je huid? En waar komen ze vandaan?

Wat zijn peptiden?

“We hebben allemaal natuurlijke peptiden in ons lichaam. Het zijn organische verbindingen die bestaan uit aminozuren”, legt dr. Samira Baharlou uit, hoofd dermatologie van het UZ Brussel. Peptiden zijn de bouwstenen van proteïnen, zoals de collagene vezels die de stevigheid en elasticiteit aan onze huid geven. In ons lichaam functioneren peptiden als boodschappers: ze geven onze cellen signalen en informatie. Zo dragen ze bij aan het herstel van de huid, bv. bij wondjes. Afhankelijk van de aminozuurcombinaties hebben peptiden verschillende eigenschappen en dus verschillende functies. Daarom bevatten crèmes en serums er meestal meerdere, om hun krachten te bundelen. Niet alleen nieuwkomers als Drunk Elephant of Typology, maar ook gekende merken als Clarins brengen vandaag een cocktail met peptiden op de markt. Clarins maakte er zelfs een nieuwe premiumlijn mee: Precious.

Welke peptiden worden gebruikt in cosmetica?

Meestal gaat het om synthetische producten, maar er komen steeds meer ‘groene’ peptiden op de markt. Het gamma Rénergie van Lancôme bevat bijvoorbeeld peptiden uit lupine, lijnzaad en erwten. “Je hebt niet veel nodig om effect te bekomen. Het zijn actieve bestanddelen die niet erg duur zijn, wat wellicht ook hun succes verklaart”, aldus de dermatologe. “Bovendien worden ze over het algemeen goed verdragen en kunnen ze dus door alle huidtypes worden gebruikt, zelfs door de meest gevoelige.”

Wat doen peptiden precies?

Ze werken in op de productie van collageen en dus op de stevigheid van de huid. De peptiden die we van nature in onze huid hebben, werken als een signaalmiddel om de huid aan te moedigen meer collageen aan te maken wanneer dat nodig is. Door peptiden te smeren, hoopt men haar een extra duwtje in de rug te geven. Daarnaast strijken ze expressielijntjes glad en beperken ze de productie van melanine, dé boosdoener als het om pigmentvlekken gaat.

“De resultaten worden vaak in het laboratorium gemeten op kunstmatige huid”, zegt dr. Baharlou. “In real life, wanneer je huid blootgesteld wordt aan de zon, wanneer je zweet of je zuurtegraad schommelt en er dus een verandering is in pH, is het effect vaak moeilijker aan te tonen. Wat we wél zien, is dat de opperhuid er beter gaat uitzien. Peptiden versterken de barrière van de huid, voorkomen dat microben en toxische stoffen je huid binnendringen. Als de barrière stabiel is, is de huid beter gehydrateerd en beter bestand tegen infecties. Wat indirect weer een positief effect heeft op de opslag van melanine.”

Hoe gebruik je een crème met peptiden?

Dr. Baharlou raadt aan om huidverzorgingsproducten op basis van peptiden vooral ’s ochtends te gebruiken omwille van hun onmiddellijke gladmakende werking. “Ze bereiden je huid voor op je make-up. Peptiden vullen immers kleine rimpels op zoals een primer dat zou doen. Ze werken meteen, vandaar ook de populariteit. Maar dat gladde effect is tijdelijk. Door hun grootte dringen ze soms moeilijk door in de huid. Daarom raad ik voor een maximaal effect aan ze te combineren met microneedling-sessies van 2,5 mm microperforaties, uitgevoerd door een arts en onder plaatselijke verdoving.”

Kun je ze mixen met andere ingrediënten?

“Dat is zelfs effectiever. Als ze worden gecombineerd met vitamine E bijvoorbeeld, zullen ze makkelijker door je huid worden opgenomen. Verwacht niet dat peptiden ál je huidproblemen zullen oplossen. We zien bijvoorbeeld dat het merk myBlend, dat een crème en een serum met peptiden heeft, adviseert om daarnaast een of twee serums te gebruiken die bijvoorbeeld retinol, vitamine C of glycolzuur bevatten om in te spelen op andere behoeften van de huid. Peptiden worden ook vaak gecombineerd met hyaluronzuur voor nog meer hydratatie, of niacinamide voor zijn antioxiderende eigenschappen. Kortom, hoewel ze een onmiskenbaar effect hebben op de kwaliteit van je huid, staan peptiden niet op zichzelf. Houd dat in gedachten bij de aankoop: vaak moet je ze aanvullen met andere producten om je huidverzorging compleet te maken.”