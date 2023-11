Op het juiste geurspoor: 3 parfumtrends om uit te kiezen

Wie droomt er niet van een parfum dat je past als een jas? Het aanbod is nog nooit zo overvloedig geweest. Tussen de grote klassiekers en de nichegeuren ontwaren we trends. Aan jou om de juiste te volgen.

Sterk karakter

Hout blijft de kern vormen van mannelijke geuren, maar specerijen en kruiden geven ze een pittig tintje. Een greep uit het kruidenrek.

illustratie gemaakt door AI (Midjourney ®) – credit: Roularta Media Group

Oud mysterie

Oudh, een donkere, geurige hars, is een van de zeldzaamste grondstoffen in de parfumerie.

Een vleugje mysterie op het palet van de parfumeur.

illustratie gemaakt door AI (Midjourney ®) – credit: Roularta Media Group

Elke dag fruit

Voor wie het wat zoeter wil: een fruitig boeket is meer dan ooit in trek. Eet je liever perzik, lychee, zwarte bes of passievrucht?