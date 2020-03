Ook kappers hebben recht op de coronahinderpremie. Dat meldt Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V), die verwijst naar de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad dat kappers hun zaak volledig moeten sluiten. Op die manier kunnen ook zij een beroep doen op de premie van 4.000 euro.

'Ten gevolge van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen, moeten nu ook de kappers verplicht sluiten. Wie verplicht de onderneming of winkel moet sluiten krijgt een premie van 4.000 euro, nu zullen dus ook kappers daar recht op hebben. Het is goed dat die duidelijkheid er nu is', vindt Hilde Crevits. Vorige woensdag werd de coronahinderpremie al uitgebreid. Zo hebben alle ondernemingen en winkels die volledig moeten sluiten naar aanleiding van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad recht op de premie van 4.000 euro. Een onderneming kan voor maximaal 5 exploitatiezetels een premie krijgen op voorwaarde dat er in de bijkomende exploitatiezetels minstens één voltijdse werknemer tewerkgesteld is. Nu werd door de Nationale Veiligheidsraad ook beslist dat kappers hun zaak volledig moeten sluiten. Dus ook zij kunnen nu een beroep doen op de premie van 4.000 euro, aldus minister Crevits. De aanvragen moeten worden ingediend binnen de maand na het aflopen van de verplichte sluiting bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Meer duidelijkheid over het aanvragen van die nieuwe premie, is binnenkort beschikbaar. Wie deze info zodra beschikbaar in zijn/haar mailbox wil ontvangen, kan surfen naar www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie en alle nodige gegevens daar achterlaten. Ondertussen hebben al bijna 110.000 ondernemers zich aangemeld via het webformulier van VLAIO. In het Brussels Gewest hadden kappers al sinds 19 maart recht op een hinderpremie voor corona, maar dan wel maar van 2.000 euro. Die maatregel maakte deel uit van een totaalpakket van 150 miljoen euro. (Belga)

