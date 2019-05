On the go versus glow: vier nieuwe foundations voor u getest

De nieuwe foundations beloven een stralende huid of komen in handige travelsize-vorm. Hoewel er nog steeds matte formules worden gelanceerd, lijkt foundation die je gezicht in een mooie gloed hult nu het populairst te zijn. Dat effect staat mooi op selfies (bekend als #yogaskin op Instagram), maar ook in het echte leven, omdat het je er blakend gezond doet uitzien.

© iStock