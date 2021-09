Van nieuwe adressen tot gevestigde waarden: dit zijn onze favoriete plekjes in Vlaanderen en Brussel om beautyproducten te shoppen, stress weg te laten masseren en ons uiterlijk te laten tweaken.

Vleugje Parijs in Antwerpen: Necessities

Vleugje Parijs in Antwerpen: Necessities Al drie generaties lang kun je bij Necessities terecht voor (parfum)advies op maat en een erg uitgebreide productkennis van de mooie selectie nichemerken. Nieuw in het assortiment en exclusief voor ons land zijn de geuren en huidverzorging van Officine Universelle Buly 1803. Het Parijse merk staat bekend om zijn natuurlijke cosmetica in oldskool verpakkingen naar oude recepten, van zijn Eau Triple (parfum op waterbasis), over zijn Huile Antique (geparfumeerde lichaamsolie), tot de Opiat Dentaire (tandpasta). Een aanrader - mooi vanbuiten, goed vanbinnen - is de Pommade Concrète, een voedende hand- en voetcrème met bijenwas, karitéboter en sesamolie naar een recept uit 1803. Steenhouwersvest 28, Antwerpen, necessities-antwerp.be Met schaar en draad: House of Brows Leuven, Oost-Vlaanderen, Nederland... de klanten van House of Brows, de eerste brow bar van België, komen intussen van heinde en verre om hun wenkbrauwen te laten threaden. Myriam Ayari en haar team brengen met schaar, draad en pincet wenkbrauwen snel en vakkundig in vorm en kleuren ze (met henna). Franse buldog en huismascotte Lio kijkt vaak toe. Tip: een eerste afspraak bemachtigen kan moeilijk zijn, maar er is een wachtlijst en er komen geregeld lastminuteplekjes vrij die op Instagram worden meegedeeld. Oude Leeuwenrui 34a, Antwerpen, houseofbrows.be Finse caban en Japans bad: Wu Wei Toe aan rust en ontspanning? Dan is de wellness van Wu Wei een absolute aanrader: van de prachtige locatie (een voormalige drukkerij met binnentuin) tot de gemoedelijke sfeer (je voelt je hier geen nummertje). Het publieke wellnessdeel heeft een beperkte bezetting waardoor je in alle rust geniet van het binnen- en buitenbad, de sauna's, belevingsdouches en het Japanse bad. Toch liever helemaal alleen ontspannen? Dan is er de privésauna met dakterras, Japans bad, Finse caban en rustruimte. Of je boekt een lichaamsmassage of gezichtsbehandeling. Je kunt ook overnachten in Wu Wei, mocht één dag te kort zijn, of als je zin zou hebben in een weekendje Kortrijk. Kongoweg 23, Kortrijk, wuwei.be Gladgestreken gezicht: Labelchic De winkel is al een bezoekje waard om zijn selectie hippe, natuurlijke cosmetica in een Pinterestinterieur, maar Labelchic staat ook bekend om zijn gezichtsbehandelingen in de Pink Room. Eigenares Océane gelooft in facials die expertise, natuurlijke huidverzorging en technologie samenbrengen. De Signature Double Facial (180 euro voor 90 minuten) combineert een drainerende gua sha-massage en een liftende Kobido-massage met producten van Tata Harper en de helende kracht van ledlicht. De beloften: een gladgestreken huid met een mooie glow. Je kunt ook een privéworkshop volgen zodat je zelf correct met een gua sha overweg kan. Antoine Dansaertstraat 95, Brussel, labelchic-brussels.com Exclusieve geuren: Fin du Jour Met zijn drie winkels in Antwerpen, Gent en Kortrijk bouwde Fin du Jour een mini-imperium vol Belgische en buitenlandse nichecosmetica uit. Oprichters Myriam Rouw en Sabine Saelen passen hun aanbod perfect aan de laatste beautytrends aan. Nieuw en exclusief zijn de parfums van Maison Crivelli. Oprichter en globetrotter Thibaud Crivelli brengt meer dan vijftien jaar van plantages en parfumgrondstoffen verkennen samen in een geurcollectie. Elke geur werd samengesteld door een andere parfumeur en is opgebouwd rond één parfumbestanddeel: iris, citrus, osmanthus, sandelhout, roos... Nationalestraat 37 in Antwerpen, Vlaanderenstraat 80 in Gent, Doorniksewijk 11 in Kortrijk, findujour.comTwee verdiepingen: Beauty by Kroonen Beauty by Kroonen in Brussel verhuisde naar een groter pand aan de Zavel. Dat betekent nog fijner shoppen, want meer ruimte voor het uitgebreide aanbod nicheparfums, -verzorging en -make-up. Op de benedenverdieping is er plek voor de behandelruimte en lounge. Eigenares Ioanna Kroonen omschrijft haar zaak als een feel-good place en dat klopt helemaal: hier kom je graag over de vloer, voor advies op maat, om rustig nieuwe producten te ontdekken, maar ook voor een gezellige babbel, een Hydrafacial (ook van de hoofdhuid of rug), een goede gezichtsbehandeling of een ontspannende lichaamsmassage. Lebeaustraat 67, Brussel, beautybykroonen.com Dubbel zo groot: Clothilde Clothilde in Aalst heeft grootse plannen: de nichezaak vol groene, cleane slow beauty is druk bezig een pand om de hoek van de huidige winkel te verbouwen. "De ruimte is bijna dubbel zo groot als de huidige, waardoor er meer rust in de rekken komt", vertelt oprichter Chloé Matthieu. "De nieuwe winkel is zo uitgetekend dat we snel kunnen switchen naar workshop- of lezingmodus. Dat aanbod gaan we dan ook uitbreiden. Er komt een vaste ruimte voor behandelingen en we bekijken welke ervaringen we in de grote tuin kunnen aanbieden." De opening is gepland voor december. In de tussentijd shop je in de bestaande winkel merken als Bloomeffects, Ere Perez, Skin by Dings, Rahua, Rainpharma, Manucurist en Le Tube. Louis D'Haeseleerstraat 9, Aalst, clothilde.be Inspiring Salon of the Year: Geoganic 2021 was alvast een goed jaar voor Geoganic: het haarsalon van Loredana Danese en Thomas Laslo won twee Design & Color Awards, de Best Colour Award en die van Inspiring Salon of the Year. Niet verwonderlijk, want Geoganic staat al zeven jaar voor opvallende, strakke snits, geïnspireerd door Vidal Sassoon, en precieze haarkleuringen die passen bij je innerlijk en uiterlijk. De kapperszaak verhuisde deze lente ook naar een nieuw pand in Hasselt, ontworpen en vormgegeven door Magma Architecten en JJ Maes. Veel hout en licht, zachtroze en groene accenten en overal planten: hier kom je graag over de vloer voor een frisse coupe. Dorpsstraat 20, Hasselt, geoganic.be Beauty quickstop: Café Beauté Café Beauté, de conceptstore van Caroline Rigo in Hasselt, bracht zijn concept van beautyshop, brow, nail en hairstyling bar en gezichts- en lichaamsbehandelingen naar de kust. De focus ligt hier op snelle behandelingen zoals de Quick Facial van 30 minuten of een manicure. Je kunt er wimpers laten liften, benen laten waxen en er zijn behandelingen in kuurvorm zoals de facial met microneedling. Ook leuk: in de winkel met Ibiza-vibes vind je een mooie selectie van Belgische beautymerken, met naast de producten van i.am.klean en Cent Pur Cent (de minerale make-upmerken van Rigo) ook onder meer Likami, Cîme, Skin by Dings en Maiwe. Dumortierlaan 6, Knokke, cafebeaute.be Lief voor dier en wereld: von Winckelmann Penthouse Make-upartieste en haarstyliste Eva Trappeniers opende in februari von Winckelmann Penthouse aan het kanaal in Mechelen. Je kunt in de zonnige make-upstudio terecht voor bruidsmake-up en -kapsels of voor een privéworkshop waarin je leert hoe je je natuurlijke schoonheid in de verf zet met de Belgische minerale make-up van Studio Mino. In oktober opent Trappeniers een winkel in de Mechelse Onze-Lieve-Vrouwestraat. Daar kun je de producten van de von Winckelmann-webshop offline shoppen. De rode draad in de selectie: de producten zijn diervriendelijk, natuurlijk en duurzaam. Er is ook ruimte voor workshops in groep. Koolstraat 73, Mechelen, vonwinckelmann.be Eerste Weleda-spa in België: Weleda Weleda opende op 14 juli zijn eerste Belgische City Spa, in het nieuwe, luxueuze Van der Valk-hotel in Gent. Die oogt sober en minimalistisch en werd ingericht met duurzame, natuurlijke materialen. Op het menu: ontspannende lichaamsmassages en gezichtsbehandelingen voor mannen, vrouwen en tieners met de natuurlijke producten van het Zwitserse merk. Boek je een behandeling, dan mag je ook één uur gratis gebruikmaken van de wellness van het hotel met sauna, belevingsdouches en relaxruimte. Nog een voordeel: het hotel ligt aan de rand van de stad. Je hoeft dus al niet te stressen over het circulatieplan in de binnenstad. Akkerhage 10, Gent, weleda-spa.be Genezende planten: Botanic Spa Bij Botanic Sanctuary, het nieuwe (en enige) vijfsterrenhotel in Antwerpen, hoort ook een luxespa, verspreid over drie verdiepingen. De Botanic Spa in het voormalige 15de-eeuwse klooster liet zich inspireren door het kloosterverleden, natuurgeneeskunde, fytotherapie en traditionele Europese en Chinese geneeskunde. Geneeskrachtige planten en kruiden spelen een hoofdrol bij de behandelingen. De spa is goed voor 1000 m2 ontspanning met onder meer sauna's, een panoramisch zwembad met zicht op de tuin, een kruidenbar en behandelruimtes. Dat alles in een licht, sober, modern luxedecor. De opening van het hotel (en de spa) is momenteel voorzien voor november. Lange Gasthuisstraat 45, Antwerpen, botanicantwerp.be