Wil je graag een parfum kopen voor je (nieuwe) partner, maar heb je geen idee hoe daaraan te beginnen? Patrick Rouzee, training manager bij Parfuma, geeft enkele tips.

Vermijd extremen

'Niet iedereen is een even grote fan van uitgesproken geuren. Ik denk dan aan parfums met ingrediënten zoals wierook, leer of vanille. Sommige mensen hebben na het ruiken daarvan twee dagen geen honger meer. Ook let je best op met zoete oriëntaalse geuren.'

Ga niche

'Wij hebben een mooie selectie nichegeuren waarin extracten gebruikt worden op een zuiverdere manier dan in designergeuren. Parfums met ingrediënten zoals oud wood (agarhout), jasmijn, roos en patchoeli scoren meestal enorm goed, evenals aquatische parfums, die je doen terugdenken aan een zorgeloze vakantie op een tropisch strand. Moleculaire parfums zijn dan weer geschikt voor mensen met allergische reacties. Aromatische geuren zijn tijdloos met noten van lavendel, munt en rozemarijn.'

Speel op safe

'Verschillende merken creëerden zeer toegankelijke geuren voor een groot publiek, gemaakt om zo veel mogelijk mensen te bereiken. Die herken je vaak aan de bekende koppen die ze promoten: Keira Knightley voor Coco Mademoiselle van Chanel of Johnny Depp voor Sauvage van Dior. Wellicht zo'n succes omdat mensen dan denken dat ze met een ster in bed liggen.' (lacht)

Vraag raad

'Mensen die niet zoals 36 andere mensen uit hun omgeving willen ruiken, raden we aan een parfumconsultatie te doen. Wij specialiseren ons in het uitzoeken van de juiste parfums aan de hand van doelgerichte vragen, vervolgens maken we een selectie en laten de klant de geuren ontdekken. Raak je niet in de winkel, dan kun je ook via onze webshop proefmodellen aanvragen die je vanuit je luie zetel kunt uitproberen.'

Parfuma bestaat 50 jaar en vierde dat jubileum onlangs met een nieuwe winkel en hoofdkwartier in Hove. Mechelsesteenweg 1, Hove, parfuma.com

