Hoe laat je in deze tijd kappers weten dat je hen steunt? Door op hen te stemmen tijdens de jaarlijkse wedstrijd van L'Oréal Professionnel, bijvoorbeeld.

Sinds 1954 zet L'Oréal Professionnel de kappers en kapsters in de schijnwerpers met zijn Style & Color Trophy. 'Ons doel is de talenten uit de sector op te leiden, te inspireren en vooral te laten schitteren. Een goede kapper combineert technische kennis met artistiek talent. Elk jaar komen de laatste trends en de nieuwste kapperstechnieken aan bod in de Style & Colour Trophy', verduidelijkt Stéphanie Speeckaert, General Manager van de Divisie Produits Professionnels van L'Oréal.

Aan de preselecties namen ongeveer honderd Belgische en Luxemburgse kappers deel en op 7 februari mogen de acht overgebleven finalisten een demonstratie geven van hun kunnen. Die zal live gevolgd kunnen worden op Facebook en Youtube om 19u30.

Er worden vijf prijzen uitgereikt, voor verschillende technieken. De nationale winnaars mogen later strijden voor de titel van Beste Kapper Ter Wereld.

