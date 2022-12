Weg met hotelshampoo en plastic bekers: EU gaat de strijd aan met wegwerpverpakking

De Europese Commissie heeft nieuwe regels aangekondigd in de strijd tegen plasticverbruik, in het bijzonder verpakkingsafval. De maatregelen zouden het verpakkingsafval per Europeaan met maar liefst 37 procent verminderen. Klinkt goed, maar wat betekent het concreet?

In hun rapport vermeldt de Commissie enkele frappante cijfers: elke Europeaan produceert momenteel bijna 180 kilogram verpakkingsafval per jaar. Verpakkingen zijn goed voor 40 procent van alle plasticverbruik en aan het huidige tempo groeit de berg verpakkingsafval zelfs sneller dan de bevolking.

Als we niet ingrijpen, stijgt ons gebruik met nog eens 19 procent tegen 2030. De nieuwe Europese regels moeten dat voorkomen, onder andere door het gebruik van wegwerpplastic te voorkomen, maar ook door hergebruik en navullen te bevorderen. Daarnaast wordt het doel gesteld om alle verpakkingen tegen 2030 recycleerbaar te maken.

Wat betekent dat concreet?

Grote verbruikers van verpakkingsmateriaal, zoals bijvoorbeeld afhaalrestaurants of e-commercebedrijven, zullen verplicht worden om een bepaald percentage van hun producten aan te bieden in herbruikbare of navulbare verpakkingen. De commissie stelt ook een verbod in op duidelijk onnodige wegwerpverpakkingen zoals plastic bekers in restaurants of cafés, zakjes voor fruit en groenten of miniatuurshampooflesjes in hotels.

Daarnaast zal recyclage nog meer gestimuleerd worden, onder andere door statiegeld voor plastic flessen en blik. Het belang van heldere communicatie wordt ook benadrukt: zo zullen etiketten duidelijker moeten aangeven van welk materiaal een product gemaakt wordt en hoe je het best kan sorteren. Daarvoor komen er uniforme symbolen die in de hele EU toegepast zullen worden.

Een transitie van dit formaat vereist uiteraard een grote investering, maar als de maatregelen doorgevoerd kunnen worden, schat de commissie dat het verpakkingsafval per Europeaan met maar liefst 37 procent kan verminderen.