Amsterdamse Rijksmuseum plant grootse tentoonstelling over Vermeer

Tijd voor een retourtje Amsterdam! In februari 2023 organiseert het Rijksmuseum namelijk de grootste tentoonstelling over Vermeer ooit. Het put daarvoor uit wereldwijde museumcollecties, met de bekendste maar ook nooit eerder bij ons vertoonde werken.

De tentoonstelling over Vermeer loopt van 10 februari tot en met 4 juni 2023. Er zijn slechts een beperkt aantal tickets verkrijgbaar, nu al te koop via website van het Rijksmuseum. Het zal dan ook de eerste keer zijn dat er zoveel schilderijen van de meester samen worden gebracht. Zeker 28 van de 36 geverifieerde doeken om precies te zijn.

Meisje met de parel & co

Vermeers oeuvre is dus niet zo heel groot en hangt verspreid in musea over de hele wereld. De barokschilder is vooral bekend van zijn portretten van jonge vrouwen. Zo kwam Meisje met de parel, misschien wel z’n bekendste werk, vorige maand nog in het nieuws toen Belgisch klimaatactivist Wouter Mouton zijn hoofd vastlijmde aan het schilderij. Andere beroemde stukken zijn Het melkmeisje (bij ons een vertrouwd beeld dankzij de verpakkingen van La Laitière), De brieflezende vrouw, De liefdesbrief en Het straatje. Dat zijn ook de vier werken die het Rijksmuseum zelf in de collectie heeft.

Het melkmeisje, Johannes Vermeer, ca. 1660, Rijksmuseum Amsterdam

Wereldwijde verzameling

Waarom nu? De timing zat goed. The Frick Collection wordt immers gerenoveerd. Zo konden ze drie Vermeers uitlenen: de Dame en de Dienstmeid, de Onderbreking van de muziek en De soldaat en het lachende meisje. Deze verlieten zelfs nog nooit de New Yorkse kunstverzameling. Ook het pas gerestaureerde Brieflezende meisje aan het open raam (uit Dresden) werd nooit eerder in Nederland getoond. Andere doeken komen onder meer van Mauritshuis Den Haag, Musée du Louvre en Metropolitan Museum of Art in New York.

Johannes Vermeer, Gezicht op huizen in Delft, bekend als ‘Het straatje’, 1658, Rijksmuseum Amsterdam

Nog meer Vermeer

Naast een podcastserie verschijnt er naar aanleiding van de expo een boek met al z’n werken. En er komt natuurlijk ook een ‘Nijntje x Vermeer’. Dat boek nodigt kinderen uit om de werken van Vermeer en Dick Bruna met elkaar te vergelijken. Wie er geen genoeg van kan krijgen, reist even door naar Delft. Daar woonde en werkte de 17de-eeuwse kunstenaar. Hij stierf echter berooid en kwam pas eind 19e eeuw in het ronkende rijtje van Nederlandse meesters terecht. Museum Prinsenhof Delft organiseert een parallelle tentoonstelling Het Delft van Vermeer. Daar worden werken van Delftse tijdgenoten getoond, alsook Delfts aardewerk, tapijten en archiefstukken.