Lippenstift en mascara gebruiken, kan een gezondheidsrisico inhouden. In negentig procent van de geopende producten duiken zelfs potentieel dodelijke kiemen op. Vooral wie zich minder vaak schminkt en producten langer bijhoudt, moet oppassen, zegt Amreen Bashir, biomedisch onderzoeker aan Aston University.

Een recente Britse studie checkte 467 geopende producten van make-upgebruikers op de aanwezigheid van bacteriën of schimmels. Wat bleek? In gebruikte eyeliner en mascara werden E coli en stafylokokken aangetroffen. Die bacteriën kunnen irritatie en oogotsteking veroorzaken. Hoewel de symptomen meestal mild en voorbijgaand zijn - jeukende, waterige ogen - kan de ontsteking in extreme gevallen leiden tot blindheid.

Oogontsteking en gezwollen lippen

In de lipstick en lipgloss werden stafylokokken en diverse andere bacteriën aangetroffen, die geassocieerd worden met ontlasting. Ze kunnen roodheid, zwellingen en een ontsteking van de lippen veroorzaken, die dan behandeld moeten worden met antibiotica of antibacteriële crèmes. Als de kiemen in het bloed of de diepere weefsels terechtkomen, kan de infectie levensbedreigend worden. Bovendien zijn sommige virusstammen zoals Staphylococcus aureus resistenter geworden tegen antibiotica. Deze soort is behoorlijk besmettelijk en kan huidontstekingen veroorzaken, zoals impetigo of krentenbaard.

De onderzochte producten (lipstick, lipgloss, eyeliners, mascara's en make-upsponsjes) bevatten tussen de honderd en duizend individuele bacteriën, met als uitschieter de sponsjes, die gemiddeld een miljoen bacteriën bevatten. Een ontsteking kan al ontstaan door de aanwezigheid van slechts honderd bacteriële cellen.

Opgepast met sponsjes

Het Britse onderzoek is het eerste dat ook make-upsponsjes onderzocht, ook beautyblenders genoemd, die populair zijn om foundation aan te brengen op het gelaat. Er zijn wereldwijd maar liefst 6,5 miljoen beautyblenders verkocht. Uit het onderzoek blijkt dat juist de make-upsponsjes gevaar op besmetting meebrengen, omdat ze na gebruik vochtig worden achtergelaten - de ideale voedingsbodem voor kwalijke bacteriën.

De meeste geteste sponsjes (93 procent) waren nog nooit gewassen, hoewel twee derde van de ondervraagde gebruikers toegaven dat ze het sponsje al eens op de grond hadden laten vallen.

Eerder gebeurden er in Iran, Saoedi-Arabië en Italië al studies naar de aanwezigheid van bacteriën in make-up. Ook daar werden hoge dosissen ziektekiemen aangetroffen zoals E coli, Salmonella, Klebsiella en Citrobacter.

Make-up kan schoner

Eigenlijk is het niet zo moeilijk om kiemen in cosmetica te vermijden. De sponsjes kun je wassen in warm zeepwater. Lippenstift maak je schoon door hem open te draaien, het bovenste laagje eraf te wrijven met een tissue en de lipstick dan dertig seconden in een kommetje met ontsmettingsalcohol te houden. Dep de alcohol er daarna af en laat drogen.

Mascara kun je dan weer niet schoonmaken. Daarom is het aan te raden die elke maand te vervangen.

Alle cosmetica wordt geproduceerd volgens strikte regels om de groei van microben tijdens het gebruik onder controle te houden. Er zitten ook conserveermiddelen in om de bacteriegroei af te remmen, maar die zijn beperkt houdbaar. Alle cosmetica heeft een vervaldatum, die berekend wordt op basis van de periode waarin de conserveermiddelen de kiemen in toom houden.

De vervaldatum op de verpakking is te herkennen aan het symbool van een geopend potje. Daarin staat 3M, 6M, 12M, 18M, 24M, of 36M genoteerd: het aantal maanden dat het product na het openen mag worden gebruik, op voorwaarde dat de gebruiker geen infecties had zoals oogontsteking. De meeste make-upproducten hebben een vervaldatum van drie maanden tot een jaar.

Het Britse onderzoek toont aan dat veel gebruikers hun make-upproducten ook na de vervaldatum blijven gebruiken, met alle risico's op bacteriële besmetting van dien.

Om gezondheidsproblemen te voorkomen gooi je best alle make-upproducten weg na de vervaldatum. Breng nooit make-up aan als je een infectie of geïrriteerde huid hebt. Deel cosmetica nooit met vrienden en blijf vooral af van staaltjes in winkels.