Voor de influencers van vandaag moet een beautyproduct liefst vegan of toch zeker cruelty free zijn, met cleane ingrediënten waarvan bewezen is dat ze werken. Of nog liever: die een magisch effect hebben. Het kan blijkbaar allemaal, zo bewijzen deze drie merken die gelanceerd zijn door influencers.

1. Selfless by Hyram

De Amerikaan Hyram Yarbro, ster op TikTok (6,8 miljoen fans) en YouTube (4,6 miljoen volgers) verkondigt zijn wijsheden over huidverzorging met een flinke dosis humor. Nu brengt hij een beperkte lijn onder zijn naam uit. De producten zijn relatief betaalbaar - van 19 euro voor een reinigingsgel tot 29 euro voor een serum op basis van retinol - en worden online verkocht. Ze bevatten de favoriete ingrediënten van de jonge Hawaïaan, zoals niacinamide en salicylzuur. Een deel van de opbrengst gaat naar een vereniging voor de bescherming van tropische wouden.

selflessbyhyram.com

2. Florence by Mills

Het merk van Millie Bobby Brown, ster van de serie Stranger Things (46 miljoen Instagramvolgers) wordt nu in België bij Ici Paris XL verkocht. Het gamma is geschikt voor alle huidtypes, volgt de trends op de voet en spreekt jongeren aan. De producten zijn vrolijk, zoals het fuchsiaroze peel off-masker (25 euro) of kleine walvisjes met gel die de wallen onder je ogen doen slinken (35,90 euro voor 30). Een deel van de opbrengst gaat naar de stichting Olivia Hope ten voordele van kinderen met kanker.

iciparisxl.be

2. © GF

3 . AM Cosmetics

Dichter bij huis heeft de Vlaamse dj Anouk Matton (360.000 volgers op Instagram) de tijd dat ze door de pandemie niet kon werken goed gebruikt. Ze lanceerde een make-upcollectie die geïnspireerd is op haar passie voor kristallen en de trillingen ervan. De drie lijnen bevatten respectievelijk rozenkwarts, amber en jade die verwerkt worden in poeder, mascara of lippenstift. Die kristallen vind je ook terug in massagekits die bestaan uit een roller en een guashasteen.

iciparisxl.be

3. © GF

