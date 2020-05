Nu we allemaal een masker dragen en onze ogen al onze emoties moeten uitdrukken, is een sprekende blik belangrijker dan ooit. Peter Philips, creatief directeur make-up van Dior, geeft tips.

Pas op voor wrijving

'Het vocht dat naar buiten komt als je ademt of praat, het masker dat wrijft, het zorgt er allemaal voor dat je make-up vervaagt of wegsmelt. Het is dus belangrijk om je huid goed voor te bereiden: hydrateer je huid, maar niet te veel, bijvoorbeeld met een primer. Als je een foundation aanbrengt, vergeet dan niet om die ook met poeder te fixeren.' 'Wil je dat je mascara mooi tot z'n recht komt, gebruik dan eerst een wimperkruller. Voor een mooi grafisch effect voeg je een eenvoudig lijntje zwarte of middernachtblauwe eyeliner toe. Een mondmasker doet ook alle glans van een gezicht verdwijnen. Kies daarom voor een halftransparante oogschaduw of een lijn van beige of gouden kohl - niet zo hard als wit - die je subtiel aanbrengt in je ooghoek en langs de binnenste lijn van je onderste wimpers. Het zal bijna onzichtbaar zijn, maar fungeren als een lichtreflector.' 'Meer dan ooit helpen wenkbrauwen de contouren van je ogen te benadrukken. Teken de curve, vul ze in met poeder of een potlood en fixeer ze met een spray.' 'Ons mondmasker zal een accessoire worden waar we mee zullen spelen. Als er kleurrijke patronen in zitten, kan make-up daar subtiel op inspelen, door de keuze van je eyeliner of je oogschaduwpalet, zodat je een harmonieus geheel krijgt. Om de afwezigheid van lippenstift te compenseren, voorspel ik ook de terugkeer van nagellak, met mooie manicures op korte nagels. Let wel op dat je je mond niet helemaal vergeet, want als je je masker afneemt, zal het onderste gedeelte van je gezicht volledig leeg lijken. Ik raad een getinte olie aan die hydrateert en voor een langdurige glans zorgt.'