Het Mexicaanse parlement heeft unaniem een federaal wetsvoorstel goedgekeurd om dierproeven voor cosmetica te verbieden. Dit maakt Mexico het eerste land in Noord-Amerika en het eenenveertigste land ter wereld dat tests op dieren voor cosmetica bant.

De nieuwe wet verbiedt niet alleen dit soort dierproeven in eigen land, maar ook de productie, invoer en verkoop van cosmetica die elders in de wereld op dieren is getest.

'Dit is een monumentale stap voorwaarts voor dieren, consumenten en de wetenschap in Mexico. Deze baanbrekende wetgeving effent het pad voor Noord- en Zuid-Amerika om de volgende diervriendelijke schoonheidsmarkt te worden, en brengt ons een stap dichter bij een wereldwijd verbod,' zei Antón Aguilar, uitvoerend directeur van Humane Society International Mexico, in een verklaring.

In de Europese Unie is het al sinds 2013 verboden om cosmetica te verkopen waarvoor dierproeven zijn aangewend. Sindsdien hebben landen als Israël, India, Australië en Nieuw-Zeeland gelijkaardige maatregelen ingevoerd. Het Europees parlement pleit voor een wereldwijd verbod op tests op dieren voor cosmetische producten.

De nieuwe wet verbiedt niet alleen dit soort dierproeven in eigen land, maar ook de productie, invoer en verkoop van cosmetica die elders in de wereld op dieren is getest. 'Dit is een monumentale stap voorwaarts voor dieren, consumenten en de wetenschap in Mexico. Deze baanbrekende wetgeving effent het pad voor Noord- en Zuid-Amerika om de volgende diervriendelijke schoonheidsmarkt te worden, en brengt ons een stap dichter bij een wereldwijd verbod,' zei Antón Aguilar, uitvoerend directeur van Humane Society International Mexico, in een verklaring.In de Europese Unie is het al sinds 2013 verboden om cosmetica te verkopen waarvoor dierproeven zijn aangewend. Sindsdien hebben landen als Israël, India, Australië en Nieuw-Zeeland gelijkaardige maatregelen ingevoerd. Het Europees parlement pleit voor een wereldwijd verbod op tests op dieren voor cosmetische producten.