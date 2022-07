De zomer is bij uitstek de periode dat vrouwen met een laagje nagellak hun look vervolledigen, maar ook steeds meer mannen lijken te experimenten met wat kleur op hun vingers. Vanwaar komt de trend? En zullen we het alleen maar meer zien opduiken in het straatbeeld? “Uiteindelijk is het ook maar wat verf op je nagels.”

“Mijn vriendin vroeg al langer of ze mijn nagels eens mocht lakken. Ik twijfelde altijd, maar besloot het een tijdje terug toch eens te doen. Ik moet zeggen: het beviel me eigenlijk meteen. We hebben samen wat kleurtjes gekocht en ik ben wat gaan experimenteren. Op dit moment zijn ze allemaal zwart, maar ik heb ook al grijze en roze nagels gehad. Het lakken laat ik wel altijd aan mijn lief over.” (lacht)

Hoewel Nicolas (28) nog niet zo lang met gekleurde nagels rondloopt, is hij intussen helemaal mee met het idee. De muzikant en verkoper vond het niet zo’n hoge drempel om met nagellak te experimenteren. “Het idee an sich is ook niet bepaald raar”, zegt hij. “Er zijn ontzettend veel coole artiesten die dit al veel langer doen. Lenny Kravitz doet het al jaren, Keith Richards… Het gaat ver terug in de rock-’n-rollgeschiedenis. Ik had er gewoon zelf nog nooit bij stilgestaan dat het ook iets voor mij kon zijn. Ik begon steeds meer mensen in mijn omgeving te zien die het droegen, wat me over de drempel hielp. Nu vind ik dat het gewoon goed bij me past.”

Zoals Nicolas aanhaalt, is het aantal mannelijke sterren dat op events of optredens met nagellak opdraaft opmerkelijk gestegen. De Britse superster Harry Styles wordt in vrijwel elk artikel over de trend genoemd, net als rapper Machine Gun Kelly en andere bekende koppen als Timothée Chalamet, Lil Nas X of Pete Davidson. Zoals vaak sijpelen dergelijke rodeloperlooks uiteindelijk altijd door in het straatbeeld, zij het in neutralere of minimalistischere versies. In steden als Barcelona en Londen bestaan er zelfs zaken die louter op een mannelijk publiek mikken. Labels als Chanel brachten ook al specifiek op mannen gerichte collecties nagellak uit.

Toch blijft het aantal mannen dat in België bij nagelstylisten gaat aankloppen vooralsnog vrij beperkt. “Ik denk dat 98 procent van mijn klanten vrouw is, en twee procent man”, vertelt Gabriella van de Antwerpse studio DON’T DO NAILS. “Ik merk dat mannen meestal heel neutraal beginnen. Ze starten met een manicure, stappen later eventueel over naar een kleur en enkelen gaan all out en kiezen voor een zotter design. Het zijn vooral klanten die in een creatieve sector werken die het eens uitproberen, de meer zakelijke beroepen kiezen sneller voor een verzorgende manicure. Sommige mannen doen het dan weer omdat ze op hun nagels bijten en ervan af willen door een harde gel op hun nagels te laten aanbrengen.”

Nagels ruïneren

De 27-jarige Jory besloot tijdens de pandemie eens te testen of nagellak iets voor hem was. “Ik had het al vaker op sociale media zien passeren en had zin om zelf eens te experimenteren”, zegt hij. “Bij Kruidvat kocht ik een goedkoop potje nagellak en probeerde het samen met vrienden af en toe uit voor de leute. Ik voelde me er eigenlijk heel snel oké mee. Alleen bladert het er bij mij nogal snel af omdat ik iemand ben die heel veel met zijn handen prutst. (lacht) Ik ben zeker niet de beste nagelartiest: ik maak er nogal snel een boeltje van. Ik heb wel de ambitie om ooit eens tot bij een professionele nail artist te gaan, maar momenteel ben ik nog bang om er veel geld aan uit te geven en mijn nagels te snel te ruïneren.”

In zijn omgeving kreeg Nicolas alleen maar positieve reacties op zijn nagels. “Zelfs van mensen van wie ik het niet had verwacht”, vertelt hij. “Mijn mama moest eens lachen, maar het maakt haar helemaal niets uit. Ik heb ook niet het gevoel dat ik word aangestaard wanneer ik in de winkel sta. Het is gewoon een cool accessoire. Vooral donkere kleuren kan je gemakkelijk met alles combineren, al zie ik bij sommige mannen die felle kleuren ook wel terugkomen.”

De meest gevraagde kleur is zwart, bevestigt ook Gabriella, of een andere neutrale kleur. “Dit komt volgens mij voornamelijk doordat mannelijke rolmodellen zoals rappers meestal naar donkere tinten grijpen. Het feit dat het nog steeds minder geaccepteerd wordt dan bij vrouwen, doet mannen voor minimale kleuren kiezen. Toch zal ook neon deze zomer een grote trend zijn, net als felle, grafische ontwerpen. Denk aan letters, tekeningen of smileys. Er zijn ook mannen die met twee kleuren werken. In principe kan alles waar jij je goed bij voelt.”

Grafische tekeningen zijn onder meer erg in bij mannen © DON'T DO NAILS

Male polish

Ook al lijkt het modefenomeen dus ingeburgerd te raken, het is opvallend hoeveel buzzwoorden er gelanceerd worden om de mannelijkheid ervan te benadrukken. Termen als male polish en menicure trachten de beautytrend toegankelijker te maken voor een mannelijk publiek. “Ik zou dat zelf nooit doen”, zegt Gabriella van DON’T DO NAILS. “Wellicht zal het voor bepaalde mensen helpen, net zoals men bij skincare ook dezelfde producten in andere verpakkingen voor mannen steekt. Misschien maakt het de drempel zo iets lager, al zijn het eigenlijk overbodige termen.”

Ook Jory heeft zijn bedenkingen. “Het zegt veel over hoe kwetsbaar mannelijkheid is. Je kan het vergelijken met de term metrosexual, die in het leven geroepen werd voor modebewuste mannen. Nagellak is uiteindelijk ook maar wat verf op je nagels. We hoeven daar toch geen gender op te plakken? Het kan toch ook gewoon heel stoer of graaf om te zien zijn? Het is jammer dat we er zulke termen op plakken gewoon omdat mannen niet weggezet willen worden als femme. Anderzijds is het een beetje typisch aan de mode om er zo mee om te gaan. Het verkoopt beter.”

Het is niet voor iedereen weggelegd, reageert Nicolas, “maar eens je erop begint te letten zal je het vaker zien bij personen waarvan je het misschien niet verwacht had. Wanneer jij het gevoel hebt dat je het eens wilt uitproberen, moet je dat gewoon doen.”

Styliste Gabriella verwacht alleszins dat de trend nog populairder wordt. “Ik vind het altijd leuk om te zien. Onlangs vroeg zelfs een vijftiger om advies voor zijn nagels. Hoewel hij niets te zot wou, enkel verzorging, toont het aan dat mannen er wel degelijk interesse in kunnen hebben. Waarom zouden zij niet all out mogen gaan?”