Nu de kappers weer open zijn kan je eindelijk die vermalendijde coronacoupe in de plooi laten leggen. Kies je voor een zacht kapsel met een flatterende froufrou, waag je je aan een kapsel à la Miley Cyrus of neem je toch de gulden middenweg?

Trend 1: Start with a bang

De froufrou is terug van weggeweest. Vorig jaar zagen we de curtain bangs al op sociale media verschijnen en dit jaar zullen ze nog niet verdwijnen. 'Het zijn lange bangs die tot aan de kin of neus worden geknipt', klinkt het bij de Antwerpse kapper L'Atelier Geraud. Niet enkel deze lange gordijntjes zijn in de mode, dit jaar gaan de durvers nog een stapje verder. 'Tegenwoordig zie ik de extreem korte froufroutjes opduiken', vertelt zijn collega en stadsgenoot Jochen Vanhoudt. 'Kijk maar naar actrice Beatriz Pariziotto, zij toont haar baby bangs op haar Instagram.'

Start with a bang: de curtain bangs © Getty

Froufrou © Getty

Trend 2: Op het matje

'Modefans wagen zich dit jaar aan een 'matje' à la Miley Cyrus', zegt Jochen Vanhoudt. Het gaat dan over een vrouwelijke, elegante vorm van een mullet. Verschillende actrices, waaronder Zendaya, werden met dit kapsel op de rode loper gespot. 'De mullet komt in alle kleuren en maten', voegt Jitske Van de Veire van De Wakko Kapper toe. 'Van helemaal opgeschoren aan de zijkanten tot wat langer aan de achterkant.' Het meest gevraagde matje is eentje met zachte overgangen.

Op het matje: de mullet © Getty

Op het matje: de mullet © Getty

Trend 3: Gulden middenweg

TikTok genereert nieuwe haartrends. De middellijn is enorm populair. 'Een bekende TikTokker maakte een filmpje waarin ze de scheiding van haar haar veranderde', aldus Jochen Vanhoudt. 'Ze creëerde daardoor een heel nieuwe look. Sindsdien opteren jonge meisjes opnieuw een middenscheiding.' Volgens Maite van Maison Maite in Bekkevoort is de middellijn gecombineerd met de curtain bangs een echte trend.

Gulden middenweg © Imaxtree

Gulden middenweg: de middenmeet is weer in © Getty

Trend 4: Terug in de tijd

Haaraccessoires zijn de afgelopen jaren helemaal in: van diademen over scrunchies tot bandana's. Haarspeldjes doen het bijzonder goed in kleuren en vormen. 'Vooral de pastelkleuren gaan we dit jaar zien opduiken', vertelt Maite. 'We steken ze niet enkel in de zijkant van ons haar, maar ook in onze vlecht of staart.'

Terug in de tijd met haaraccessoires © Getty

Terug in de tijd met haaraccessoires © Getty

Laat je gaan met accessoires, zoals scrunchies, bandana's en speldjes © Getty

Trend 5: Losse waves

Het mag vandaag allemaal wat nonchalanter volgens Jitske Van de Veire: 'Er wordt het meest naar een losse slag of beach waves gevraagd.' Het steil haar van vroeger is volledig uit de mode. Stijltangen worden gebruikt voor een losse krullen in het haar te leggen. 'Je ziet veel meer 'zachte' kapsels', klinkt het bij Serge van L'Atelier Geraud. Ook textuursprays of salt sprays zijn nog steeds populair. 'Het zijn de meest geliefde stylingtools van het moment', vertelt Hasret van Snip Snip.

Wavy all the way © Photo by Joanna Nix-Walkup via Unsplash

Losse waves: het hoeft niet strak en stijl © Getty

Trend 6: Rosé all the way

Dit jaar kiezen we meer voor natuurlijke kleuren. Toch springt er een bepaalde tint uit, roze. 'Dit jaar is er een nieuwe kleur voor brunettes, rosé blaze', vertelt Jochen Vanhoudt. 'Het is een bruine kleur met een roze weerschijn.' De avonturiers opteren voor een opvallendere kleur roze, namelijk bubblegum pink. 'Als er festivals mogen doorgaan, zal bubblegum pink een van de populairste kleuren zijn.'

Rosé all the way © Getty

Rosé all the way © Getty

Roze coupe © Getty

De froufrou is terug van weggeweest. Vorig jaar zagen we de curtain bangs al op sociale media verschijnen en dit jaar zullen ze nog niet verdwijnen. 'Het zijn lange bangs die tot aan de kin of neus worden geknipt', klinkt het bij de Antwerpse kapper L'Atelier Geraud. Niet enkel deze lange gordijntjes zijn in de mode, dit jaar gaan de durvers nog een stapje verder. 'Tegenwoordig zie ik de extreem korte froufroutjes opduiken', vertelt zijn collega en stadsgenoot Jochen Vanhoudt. 'Kijk maar naar actrice Beatriz Pariziotto, zij toont haar baby bangs op haar Instagram.''Modefans wagen zich dit jaar aan een 'matje' à la Miley Cyrus', zegt Jochen Vanhoudt. Het gaat dan over een vrouwelijke, elegante vorm van een mullet. Verschillende actrices, waaronder Zendaya, werden met dit kapsel op de rode loper gespot. 'De mullet komt in alle kleuren en maten', voegt Jitske Van de Veire van De Wakko Kapper toe. 'Van helemaal opgeschoren aan de zijkanten tot wat langer aan de achterkant.' Het meest gevraagde matje is eentje met zachte overgangen.TikTok genereert nieuwe haartrends. De middellijn is enorm populair. 'Een bekende TikTokker maakte een filmpje waarin ze de scheiding van haar haar veranderde', aldus Jochen Vanhoudt. 'Ze creëerde daardoor een heel nieuwe look. Sindsdien opteren jonge meisjes opnieuw een middenscheiding.' Volgens Maite van Maison Maite in Bekkevoort is de middellijn gecombineerd met de curtain bangs een echte trend. Haaraccessoires zijn de afgelopen jaren helemaal in: van diademen over scrunchies tot bandana's. Haarspeldjes doen het bijzonder goed in kleuren en vormen. 'Vooral de pastelkleuren gaan we dit jaar zien opduiken', vertelt Maite. 'We steken ze niet enkel in de zijkant van ons haar, maar ook in onze vlecht of staart.'Het mag vandaag allemaal wat nonchalanter volgens Jitske Van de Veire: 'Er wordt het meest naar een losse slag of beach waves gevraagd.' Het steil haar van vroeger is volledig uit de mode. Stijltangen worden gebruikt voor een losse krullen in het haar te leggen. 'Je ziet veel meer 'zachte' kapsels', klinkt het bij Serge van L'Atelier Geraud. Ook textuursprays of salt sprays zijn nog steeds populair. 'Het zijn de meest geliefde stylingtools van het moment', vertelt Hasret van Snip Snip.Dit jaar kiezen we meer voor natuurlijke kleuren. Toch springt er een bepaalde tint uit, roze. 'Dit jaar is er een nieuwe kleur voor brunettes, rosé blaze', vertelt Jochen Vanhoudt. 'Het is een bruine kleur met een roze weerschijn.' De avonturiers opteren voor een opvallendere kleur roze, namelijk bubblegum pink. 'Als er festivals mogen doorgaan, zal bubblegum pink een van de populairste kleuren zijn.'