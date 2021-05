Fluo oogschaduw met blinkende steentjes of eyeliner in de vorm van wolkjes: make-up is in 2021 een expressiemiddel, meer dan een truc om imperfecties te verdoezelen. Een trend ingefluisterd door successerie Euphoria en de pandemie. 'Make-up is iets exceptioneels geworden.'

Mascara geeft je grotere ogen, lipstick vollere lippen en concealer verdoezelt acne en donkere kringen. Kortom: make-up accentueert je troeven en verdoezelt je foutjes. Dat is de rol van make-up die we allemaal kennen en die velen dagelijks toepassen. Maar sinds een tijdje waart er een nieuwe trend rond in beautyland: make-up wordt een manier om je te onderscheiden van de massa. 'Make-up is het stadium gepasseerd waarin het louter diende om zogenaamde schoonheidsfoutjes te camoufleren. Het is een nieuwe vorm van zelfexpressie en creativiteit. Lipstick dragen doe je voor jezelf. Niet omdat iemand anders naar je kijkt', schrijft de New Yorkse beautyjournaliste Kari Molvar in haar boek The New Beauty dat op 12 mei verschijnt bij Gestalten. 'De definitie van schoonheid wordt niet langer bepaald door de maatschappij, maar door het individu. Beauty draait vandaag niet meer om je conformeren of 'in het plaatje passen', maar om je eigen verhaal vertellen.'

Kari Molvar, die onder meer schrijft voor Vogue en T Magazine, vertelt in haar boek dat we al eeuwenlang make-up dragen. In alle culturen en om heel uiteenlopende redenen. In de oudheid als bescherming tegen de zon, in de renaissance ter bevestiging van de sociale status en in de twintigste eeuw als symbool van vrouwelijke bevrijding. In de 21ste eeuw zijn zulke motivaties voorbijgestreefd. Pigment aanbrengen op je gezicht - van oranje oogschaduw tot fluogele eyeliner - is nu een puur persoonlijke manier om jezelf te ontdekken, analyseert Molvar. Helemaal nieuw is deze trend natuurlijk niet. Denk maar aan Boy George en Madonna die in de jaren tachtig oogschaduw droegen in alle kleuren van de regenboog. Meteen ook de tijd van de staalblauwe oogpotloden en mascara's. De kleuren zijn een uiting van optimisme en geloof in de toekomst, die er toen - mede door talloze technologische vernieuwingen - veelbelovend uitzag. Visagist Paul Van Rompaey debuteerde in die periode. Momenteel werkt hij voor Yves Saint Laurent en Urban Decay, een pioniersmerk als het op kleur aankomt. 'Ik zag die speelse, kleurrijke trend al een tijdje aankomen. Hier zat iedereen op te wachten. Het was hoog tijd om afscheid te nemen van de geplamuurde look à la Kim Kardashian met contouring en getekende wenkbrauwen. Hoe perfecter de gezichten, hoe saaier', lacht Van Rompaey. 'Dan is deze trend helemaal anders. Ik zie er een reflectie in van de jaren negentig en de jaren zestig, vooral qua attitude. Dit is neogrunge en neohippie. Het breekt met alle bestaande regels en het is fun. Het gaat niet om welke kleur het best past bij je huid, maar om waar jij op dat moment zin in hebt.' Als we Van Rompaey mogen geloven, zal deze trend gauw het straatbeeld veroveren. 'Mocht er dit jaar een volwaardige festivalzomer zijn, dan zou je overal op de weides dit soort make-up zien. Daar ben ik zeker van. Ik zie deze trend als de beautytegenhanger van de hoge jarentachtigjeans. Die helpt je figuur om zeep, maar geeft je wel bakken persoonlijkheid.' De beautymerken staan alvast in de startblokken voor het moment dat de trend op grote schaal doorbreekt. Elk merk, van Chanel tot Hema, heeft felle kleuren in zijn gamma. Dat voedt de trend, meent visagist Florence Teerlinck. 'Doordat er een groot en betaalbaar aanbod is, kunnen jongeren volop experimenteren. En dat doen ze ook.' Florence Teerlinck werkt regelmatig als rechterhand van Inge Grognard, een van de meest legendarische visagisten van België en ook iemand die veel kleur gebruikt. Voor de laatste show van Christian Wijnants gaf ze modellen royaal groene oogschaduw, bij een show van Dries Van Noten vorig jaar maakte ze neonkleurige zijscheidingen. Teerlinck: 'Inge is een grote inspiratiebron. Wat zij deed in de jaren negentig is vandaag nog altijd avant-gardistisch. Voor een stuk is de nu zo gehypete make-up uit Euphoria er schatplichtig aan. Die HBO-reeks vind ik echt fantastisch. Voor het eerst zagen we zulke onconventionele visagie op tv. Ik heb er massa's screenshots van genomen ter inspiratie. Wat ik er - los van het kleur- en vormexperiment - zo goed aan vind: de identiteit, de psychologie en de mood van het personage vallen samen met de make-up.' Euphoria, de naam is gevallen. De nieuwe kleurrijke make-uptrend wordt steevast in één adem genoemd met deze successerie over excentrieke adolescenten. Ook de Brits-Amerikaanse trendwatcher Lucie Greene erkent het belang: ' Euphoria maakte grafische make-up in fluokleuren bekend én populair bij een breed publiek. Net als Billie Eilish met haar gifgroen geverfd haar - ondertussen ging ze voor blond - en overdreven lange nagels. Die felle kleuren en niet-evidente combinaties maken deel uit van een typische cyberesthetiek die steeds meer overslaat naar het dagelijks leven. Onder meer door de groeiende populariteit van videogames.' De opvallende make-up in Euphoria komt uit het penseel van visagist Donni Davy. Zij kreeg er vorig jaar zelfs een Emmy Award voor. Haar creativiteit en lef inspireerden heel wat anderen om zich ook uit te leven op hun gezicht. Check #euphoriamakeup en je snapt wat we bedoelen. Modeblad Vogue schreef: 'Het is een understatement om te zeggen dat Davy een nieuwe make-upstroming teweegbracht. Door de tienerrealiteit te mengen met hun escapistische fantasie katapulteerde ze de make-upobsessie van generatie Z - en hun ongebreidelde experimenten - naar de mainstream.' Euphoria is volledig op maat van die non-conformistische gen Z. De generatie die veel expressiever en creatiever is dan de millennials. En ze nemen zichzelf veel minder serieus. Dat zie je ook aan deze make-uptrend. Die is speels, humoristisch en ironisch. Volgens sommigen heeft ook corona iets te maken met deze trend. 'Tijdens de pandemie kreeg experimenteren met make-up een heel nieuwe betekenis', vertelt de Belgische visagist Peter Philips en creatief directeur van Dior Beauty in het boek The New Beauty. 'De momenten waarop je make-up kunt dragen zijn schaarser en kostbaarder. Jarenlang was make-up voor velen een routine, nu is het iets exceptioneels.' Ook het toonaangevende magazine Wallpaper ziet een verband. In een artikel over de toekomst van beauty in postcoronatijden schreven ze: 'Door de alomtegenwoordige mondmaskers en de ontelbare uren die we binnenshuis doorbrengen, ontstond er een nieuw cosmeticalandschap: speels, experimenteel en kleurrijk. Maak je klaar voor onverwachte kleurencombinaties, aangebracht op vernieuwende manieren.'