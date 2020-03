Hun prijs varieert tussen 5000 en 20.000 euro per liter: premiumcrèmes en -serums vinden meer dan ooit hun weg naar een rijk cliënteel dat op zoek is naar luxebehandelingen.

630 euro voor een potje van 30 milliliter: het sterproduct van het Japanse beautylabel Clé de Peau mag dan wel een van de duurste crèmes ter wereld zijn (20.000 euro per liter), toch vond het moeiteloos zijn publiek sinds het eind vorig jaar in de schappen van Harrods in Londen belandde.

...

630 euro voor een potje van 30 milliliter: het sterproduct van het Japanse beautylabel Clé de Peau mag dan wel een van de duurste crèmes ter wereld zijn (20.000 euro per liter), toch vond het moeiteloos zijn publiek sinds het eind vorig jaar in de schappen van Harrods in Londen belandde. De Shiseido-groep, die eigenaar is van het merk, wil de rest van Europa snel veroveren. Net als de rest van de cosmetica-industrie vond de luxe-antiagingsector met deze premiumproducten een manier om zich te onderscheiden van een aanbod dat gericht is op een nieuwe generatie consumenten met een voorkeur voor natuurlijke en milieuvriendelijke verzorgingsproducten. 'Deze luxeproducten vertegenwoordigen bijna tien procent van het antiverouderingsaanbod', zegt Tanguy De Ripainsel, CEO van Planet Parfum. 'Ze spreken vooral vrouwen ouder dan zestig jaar aan, meer in Vlaanderen en grote steden als Brussel dan in Wallonië. De loyaliteitsgraad is bovendien spectaculair.' Om de hoge prijzen te rechtvaardigen, gebruiken deze merken zeldzame en veelbelovende ingrediënten, als we het etiket mogen geloven. Sommige werkzame stoffen, zoals bijvoorbeeld kaviaar, verwijzen naar het traditionele idee van luxe. Vaak horen er ook massage-instrumenten en complexe smeerbewegingen bij die verondersteld worden de voordelen te vergroten. Met een stijgende levensverwachting wordt alles wat de veroudering belooft tegen te gaan succesvoller. Een duo van orchideeën moet de celademhaling verbeteren. Door de betere zuurstofvoorziening wordt de huid gladder en steviger. Dient met een roller te worden aangebracht. Prijs per liter: 14.665 euro Met Lumidose, een molecule die het enzym bestrijdt dat verantwoordelijk is voor de vorming van melanine. De crème is verrijkt met goudkleurig kaviaarextract. Prijs per liter: 25.550 euro Clé de Peau - La Crème (600 euro per 30 ml) Acht nieuwe formules sinds de lancering in 1982. Een kostbare textuur met meer dan 60 ingrediënten. Ontworpen om de huid te helpen zichzelf 's nachts te herstellen. Prijs per liter: 20.000 euroWerkt op pigmentvlekken en de regeneratie van de huid. De crème inmasseren doe je volgens het verzorgingsprotocol dat is geïnspireerd op behandelingen uit de Chanel-spa in het Parijse Ritz. Prijs per liter: 7100 euro Voedingsstoffen die nodig zijn voor een huid met een tekort aan kalium, vetzuren en ceramiden worden gewonnen uit de Granvilleroos. Smelt onder de vingers tijdens de aangeraden massage. Prijs per liter: 5480 euro