Elaisa Energetic Wellness in het Nationaal Park Hoge Kempen wil 10.000 zorgverleners gratis laten langskomen wanneer de coronacrisis voorbij is. 'Ik wil graag mijn bijdrage doen om hen daarvoor te bedanken', zegt eigenaar Jean-Luc Kumpen.

De Limburgse wellness wil 10.000 artsen en verpleegkundigen verwelkomen die momenteel in de ziekenhuizen met het coronavirus worden geconfronteerd. De zorgverleners kunnen zich na de coronacrisis gedurende zes of acht maanden inschrijven. In de wellness van 7.500 m² kunnen vierhonderd mensen tegelijk binnen.

'Vrijgevigheid en dankbaarheid zijn aanstekelijk. Begin vandaag een pandemie. Dat verdienen de hulpverleners', vertelt Kumpen. 'Elaisa ligt in een heel mooi natuurgebied en draait om innerlijke rust. Ze kunnen dat hier terug op peil brengen. Waarom zouden ze dat niet mogen krijgen?', vraagt Kumpen. 'In deze tijd moeten we hen ondersteunen en iedereen kan daarin een bepaalde bijdrage doen. Ik doe dat op mijn manier.'

De wellness mikt op 5.000 zorgverleners uit België en 5.000 uit het buitenland. 'Ik vind dat iedereen aan hetzelfde koord moet trekken. Het virus en de aarde kennen geen grenzen, en ik ook niet. Ik wil geen onderscheid maken: hulpverlening is hulpverlening', besluit Kumpen.

