Lies De Nyn lanceert verzorgingsmerk voor mensen met kanker: ‘Ik hoop kanker meer bespreekbaar te maken’

Lies De Nyn (30) startte na haar strijd tegen borstkanker Moksi, een uniseks verzorgingsmerk voor mensen met kanker. Moksi ­– afgeleid van het Engelse slang voor doorzettingsvermogen – vloeit voort uit haar eigen ervaring.

“Eind 2020 kreeg ik te horen dat ik hormoongevoelige borstkanker had. Er volgde een bewogen jaar, met een operatie om de tumor weg te snijden, een eicelpunctie en chemobehandelingen. Toen ik na mijn eerste chemosessie op zoek ging naar producten om mijn uitgedroogde huid te verzorgen, kwam ik van een kale reis terug. Producten voor oncologische patiënten mogen geen parfum bevatten en bepaalde ingrediënten, zoals parabenen, kun je best vermijden. Ook bij natuurlijke producten zit een addertje onder het gras: ze bevatten vaak essentiële oliën, die allergische reacties kunnen veroorzaken. Mijn zoektocht naar veilige, hydraterende producten kostte me een aardige duit en ook met goedbedoelde verzorgingspakketten van vriendinnen kon ik niets aanvangen.

Ik hoop met Moksi de stem te zijn die ikzelf tijdens mijn behandelingsproces miste.



Zo rijpte het idee om zelf een merk op te richten. Ik vind het belangrijk dat Moksi uniseks is, want ook mannen hebben tijdens de chemokuren last van hun huid. Dat heb ik gezien bij mijn vader, die recent helaas ook een kanker­behandeling moest ondergaan. Momenteel bevat het gamma van Moksi een bodylotion, gezichtscrème, lippenbalsem en een doucheboter. Alle producten zijn zo ontwikkeld dat ze je huid voeden en herstellen, maar niet lui maken. Ze zijn bovendien vegan en glutenvrij. Begin 2024 volgt nog een shampoo, die werd ontwikkeld met het oog op de ijskap die mensen dragen tijdens hun chemokuur.



Toen ik ziek was, zag ik geen verhalen waar ik me aan kon spiegelen. De meeste mensen met kanker die ik kende waren van een andere leeftijd. Ik hoop met Moksi dus de stem te kunnen zijn die ik zelf miste tijdens mijn behandelingsproces. Het is niet te onderschatten wat voor impact kanker kan hebben op je mentale welzijn. Mensen lijken een beetje bang voor je als je ziek bent. Als je door zo’n moeilijke periode gaat, is het heel zwaar wanneer vrienden plots niet meer weten hoe ze met je kunnen praten. Ik hoop kanker meer bespreekbaar te maken. Daarom lanceer ik naast de producten ook conversatiekaartjes met vragen die je aan elkaar kunt stellen om een verbindend gesprek aan te gaan.



Het klinkt misschien melig, maar ik geloof in de leuze: ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf.’ In plaats van op sociale media de moraalridder uit te hangen, kun je ook actief bijdragen aan positieve verandering.”