Laurence Semichon (45) leidde na een businessopleiding in Parijs tien jaar de parfumafdeling van Givenchy. Ze lanceerde in 2016 de parfums van Louis Vuitton en is sinds september 2019 senior vicepresident Parfum & Beauté van Diptyque, dat bekendstaat om zijn geurkaarsen en genderneutrale parfums en momenteel zijn zestigste verjaardag viert.

Ik begreep al snel dat pure creativiteit niets voor mij was. Ik heb altijd van crèmes, make-up en parfums gehouden en droomde als kind al van een carrière in de beautywereld. Maar ik was me gelukkig ook bewust van mijn rationele en praktische kant. Die maakt van mij een goed doorgeefluik voor de neuzen, grafisch ontwerpers, beeldend kunstenaars en andere creatievelingen die bij Diptyque betrokken zijn. Mijn taak is het bedenken van verhalen die onze parfumeurs vervolgens interpreteren en het is uit die dialoog dat alles ontstaat. Iedereen heeft een geur die hem of haar terugvoert naar de kindertijd. Voor mij is dat de geur van buxus. Die brengt mij naar de boomgaarden en moestuin van mijn grootvader. De combinatie van net gemaaid gras en plukverse aalbessen en frambozen roept voor mij een wereld van genot op. Vandaag heb ik zelf een moestuin, niets maakt je zo nederig als een tomatenoogst die naar de vaantjes is door meeldauw. In onze digitale samenleving wil iedereen zich van anderen onderscheiden. Het imago van een parfum is essentieel, dus besteden we veel zorg aan de esthetiek van onze flacons en verpakkingen. De ovale cirkel die voortdurend terugkomt, onder meer in de door kunstenaars ontworpen etiketten, is als een venster, een uitnodiging om in een andere wereld te duiken. De nieuwe tijdelijke collectie voor de zestigste verjaardag van het merk geeft goed weer wat onze basis is. De drie oprichters van Diptyque (setdesigner en decorateur Yves Coueslant, schilder Desmond Knox-Leet en interieurontwerper Christiane Gautrot, red.) deelden een passie voor de natuur, voor reizen, de Grieken en Romeinen - dat is de verbeeldingswereld waartoe onze creaties behoren. Meer inclusie zou de parfumindustrie goed doen. De gelijkheid van mannen en vrouwen wordt vrij goed gerespecteerd en homoseksualiteit is geen taboe, maar op het gebied van culturele diversiteit kunnen we nog veel vooruitgang boeken. Dan denk ik zowel aan de neuzen achter de geuren als aan de creatieve teams van grote huizen. Parfumeurs kunnen zich door de hele wereld laten inspireren en dat gaat verder dan de grondstoffen die ingekocht worden. Meer diversiteit laat ook toe om je op bepaald erfgoed te baseren zonder het te plunderen. Wil je dat goed doen, dan moet je oprecht zijn in je aanpak en empathie hebben. Interieurs evolueren steeds meer naar verschillende kleine werelden onder één dak. Vroeger benaderden mensen hun woning meer als een geheel, maar door de lockdowns zien we nu meer de mogelijkheden van al die ruimtes. Omdat we niet meer naar het museum konden, creëerden we bij ons thuis bijvoorbeeld een soort persoonlijke galerie met de tekeningen van onze vierjarige zoon en de knutselwerkjes die hij samen met mijn man maakt. Mensen willen als het ware van de ene kamer naar de andere reizen en daar variatie in brengen, iets waar we op inspelen met nieuwe manieren om met geuren te spelen. Zo hebben we voor het eerst geurkaarsen die feesttafels opfleuren zonder dat ze de maaltijd zelf overheersen. Iemand een parfum geven is de ander vertellen welk beeld je van hem of haar hebt. Dat kan mooie verrassingen opleveren, op voorwaarde dat mensen ervoor openstaan. Zelf hou ik van het idee een bijdrage te leveren aan geuren die generaties lang meegaan en mettertijd haast een persoonlijkheidskenmerk worden, parfums waarvan iemand op een dag zegt: 'Dit is de geur van mijn moeder of mijn vader.' Zo'n krachtige herinnering vind ik ontzettend mooi. Er is niets zo stimulerend als jezelf omringen met creatieve mensen. Ik ben niet toevallig met een kunstenaar getrouwd en ben elke dag omgeven door briljante mensen - dat geeft veel energie. Bij Louis Vuitton werkte ik acht jaar met meester-parfumeur Jacques Cavalier, alsof we een start-up runden vanop een gigantische oceaanstomer. Wat telt is dat ik plezier beleef aan wat ik doe en dat anderen er blij mee zijn. Dan ben ik gelukkig. De Le Grand Tour-verjaardagscollectie van Diptyque is verkrijgbaar bij Senteurs d'Ailleurs. diptyqueparis.com, senteursdailleurs.com