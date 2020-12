Heel wat Belgische kappers houden zaterdag een ludieke protestactie. Met de actie willen ze hun ontevredenheid uiten over het feit dat hun zaak nog altijd gesloten moet blijven in het kader van de coronamaatregelen.

Kappers houden in het hele land een ludieke protestactie om aan te geven dat het niet vijf voor twaalf is maar vijftien na twaalf. Daarom volgens knipten beroepsvereniging coiffure.org minstens 400 kappers symbolisch om 12.15 uur een oefenpop voor hun kapsalon. Kappers nodigen hun klanten ook uit om hen te steunen met de hashtag #ikwilnaardekapper of #jeveuxmoncoiffeur.

Volgens coiffure.org is de actie noodzakelijk omdat het water de kappers aan de lippen staat. 'In een bevraging stelt 74 procent van de kappers dat de huidige crisis een bedreiging vormt voor hun onderneming. De steunmaatregelen die er zijn in Vlaanderen en Wallonië zijn onvoldoende om de vaste kosten te dekken. In Brussel zijn er nog altijd geen steunmaatregelen', klinkt het.

Knippen over de grens

De kappers willen dan ook zo snel mogelijk heropenen. Daarnaast willen de Belgische kappers meer financiële steun om de crisis te kunnen overbruggen. Ook vragen ze de overheid om een oplossing te zoeken voor de oneerlijke concurrentie die momenteel heerst. 'Uit een enquête van 1.840 kappers, barbiers en haarwerkers blijkt dat 81 procent van hen al benaderd werd om klanten te kappen achter gesloten deuren.

Ook verliezen de Belgische kappers heel wat klanten aan de buurlanden. Als we niet snel kunnen openen, zullen de mensen zich over de grens laten knippen', aldus Jef Vermeulen, voorzitter van Coiffure.org.

Beroepsvereniging coiffure.org roept alle overheden op om steunmaatregelen te voorzien ten bedrage van 30 procent van de omzet van het kapsalon, in dezelfde periode vorig jaar. Verder vragen de kappers een btw-verlaging op diensten en de kwijtschelding van de RSZ van het vierde kwartaal, aangezien de kappers in totaal al een kwartaal moesten sluiten.

