Coiffure.org, de federatie van Belgische kappers, betreurt de beslissing van de regering om de sluiting van kapsalons in België niet verplicht te maken.

De Veiligheidsraad kondigde dinsdag strengere maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. Niet-essentiële winkels gaan dicht en mensen moeten zoveel mogelijk thuis blijven. 'Maar dit geldt niet voor de kappersbranche. Een beslissing die wij als federatie helemaal niet begrijpen', zegt Coiffure.org. De nieuwe regels bepalen dat kappers open mogen blijven, maar telkens maar één klant per salon binnen mogen laten.

In de steek gelaten

De kappers wijzen erop dat het voor hen niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden van elkaar. 'In ons beroep kunnen we dergelijke afstanden niet bewaren dus is het zorgwekkend dat de overheid dit nog steeds niet inziet. Wat nog zorgwekkender is dat de klanten de ernst van de zaak niet inzien en er veel meldingen binnenkomen van kappers die veel druk ervaren van hun cliënteel. Mensen willen hun afspraken niet afbellen, verwachten nog steeds te kunnen komen zoals gepland en door de maatregelen van de overheid verwachten ze een kapper die nog steeds dezelfde dienst levert als voordien.'

'Wij, als kappers, smeken om een lockdown. Voor ons, maar vooral voor onze klanten die hun vertrouwen in onze handen leggen. Ik moet nog een kapper ontmoeten met armen langer dan anderhalve meter die z'n job nog goed kan uitoefenen. Als de regering niet de ballen heeft om drastische maatregelen te nemen, dan moeten we het zelf maar doen en de deuren sluiten. We voelen ons in de steek gelaten', klinkt het bij Nils D'Joos, hairstylist uit Antwerpen.

Ook Jouls Nolmans, zaakvoerder van Headz in Tessenderlo, begrijpt niet dat kapperszaken mogen openblijven: 'We hebben een heel nauw contact met de klant en kunnen dus onmogelijk de richtlijnen rond social distancing opvolgen. Daarom hebben wij, samen met alle kappers van Tessenderlo beslist om te sluiten. We lopen nu het risico dat we niet vergoed zullen worden, maar we willen toch de gezondheid en veiligheid vooropstellen. Er zijn heel veel vraagtekens en we hebben het gevoel dat de regering zichzelf tegenspreekt. Voor ons is het dus maar logisch dat we zelf de deuren sluiten.'

Mentaal zwaar

Volgens Coiffure.org is deze maatregel voor kappers op mentaal vlak bijzonder zwaar 'want zij moeten kiezen tussen sluiten zonder tegemoetkoming of opendoen met grote risico's voor de gezondheid van hun klanten, medewerkers en vooral zichzelf'

'Dit is een hele moeilijke situatie voor een kleine zelfstandige,' bevestigt Hasret Öztonga van kapsalon Snip Snip in Antwerpen. 'Ik heb gekozen om te sluiten, omdat ik de gezondheid van mijn gezin, mijn personeel en mijn klanten niet in gevaar wil brengen. Ik vond het echt onverantwoord om open te blijven. Als kapper kan je geen afstand bewaren met je klanten, ook al laat je hen één per één binnenkomen. Naar de kapper mogen gaan is ook niet noodzakelijk, zoals voeding kunnen kopen in een supermarkt. Toen het nieuws dat kappers open mogen blijven bekend geraakte, kreeg ik onmiddellijk reacties van familieleden en vrienden die me op het hart drukten om niet te gaan werken. We moeten nu de veiligheid boven het geld plaatsen, maar ik ben bang voor wat er na deze periode zal volgen. Hoe zullen we uit deze financiële put kunnen klauteren? We kunnen helaas niet in de toekomst kijken, maar het baart me zorgen. Mensen zullen hoogstwaarschijnlijk hun job verliezen en hun inkomen kwijt geraken. Laat ons nu kort en krachtig strikt optreden, in plaats van de maatregelingen telkens een klein beetje te verstrengen. Op die manier zal het nog veel langer duren. Duidelijke taal van de regering, dat is wat we nodig hebben.'

Coiffure.org blijft de druk verhogen, samen met hun partners Unizo en UCM, om de overheid te overtuigen dat deze situatie niet langer houdbaar is.' (Belga/EK/LP)

