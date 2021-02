Vandaag mogen de 22.000 kapsalons in ons land opnieuw de deuren openen voor klanten. Dat is vorige week beslist op het Overlegcomité. Pas donderdagavond kregen ze duidelijke richtlijnen. Van een echte stormloop naar de kappers is nog geen sprake. Enkel de eerste week of anderhalve week zijn volgeboekt, klinkt het bij sectorfederatie Febelhair.

Begin november ging ons land weer in lockdown en moesten ook niet-medische contactberoepen zoals kappers opnieuw sluiten. De voorbij maanden lieten de kappers regelmatig van zich horen omdat ze perspectief eisten. Dat kregen ze in januari, al was dat onder voorbehoud. De federale en deelstaatregeringen beloofden dat ze op 13 februari opnieuw de deuren zouden mogen openen als de epidemiologische situatie het toeliet.

Extra hygiëneregels

Vorige week vrijdag kwam dan het langverwachte groen licht. Er werd aangekondigd dat de kappers zich wel aan een extra set hygiëneregels moeten houden, bovenop de maatregelen die voor de tweede verplichte sluiting al van kracht waren. Donderdag, twee dagen voor de heropening, hebben de kappers die richtlijnen gekregen.

Dat is redelijk laat, erkent Charles-Antoine Huybrechts, voorzitter van de sectorfederatie Febelhair. Klanten mogen enkel op afspraak komen en moeten buiten wachten tot zij aan de beurt zijn. Voor kappers is het dragen van een chirurgisch masker verplicht. Voor klanten wordt een chirurgisch masker enkel aangeraden.

Geen stormloop

Tussen de behandeling van twee klanten is ontsmetting verplicht en moet de ruimte tien minuten verlucht worden. Personen die begeleiding nodig hebben, mogen vergezeld komen van een volwassene. Dat geldt ook voor kinderen onder dertien jaar. Kappers mogen geen drankje of voeding aanbieden aan hun klanten. Ook magazines of boekjes mogen niet aan klanten aangeboden worden. Ramen en deuren moeten open blijven, tenzij er een CO2-meter in de ruimte is. Dan moet er enkel verlucht worden als de meter dat aangeeft. Haar knippen en verzorgen mag, maar baardverzorging is niet toegestaan.

Febelhair verwacht nog geen stormloop naar de kappers. Klanten lijken enig voorbehoud te hebben. 'De agenda's van de kappers zijn de eerste week of anderhalve week volgeboekt, maar daarna nog niet', verklaart Huybrechts. 'We moeten afwachten hoe de komende weken en maanden er zullen uitzien.'

