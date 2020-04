Het zijn barre tijden voor de modesector. Winkels blijven toe, modeshows zijn gecanceld en collecties lopen vertraging op door het coronavirus. Met een blanco cover wil Vogue Italia de sector een hart onder de riem steken.

De april-editie van de Italiaanse Vogue is al voor verschijning iconisch. Voor het eerst in de geschiedenis opteert het blad voor een blanco cover.

'Een kleine twee weken geleden stonden we op het punt om een nummer af te drukken dat we al een tijdje aan het plannen waren. Maar als er mensen hun leven riskeren om anderen te redden is het raar om het over iets anders dan dat te hebben. De wereld is voorgoed veranderd. Daarom zijn we voor dit nummer helemaal opnieuw begonnen', klinkt het bij hoofdredactrice Emanuele Farneti op Instagram.

Dat er gekozen werd voor wit, is geen toeval. 'Wit staat voor respect, wedergeboorte, licht na de duisternis. Het is de kleur van de uniformen die worden gedragen door degene die hun leven op het spel zetten om het onze te redden. Wit staat voor ruimte en tijd om na te denken, maar ook om te zwijgen. Wit geeft hoop voor de toekomst. Onze cover is een blanco vel, een titelblad van een nieuw verhaal dat op het punt staat te beginnen', aldus de hoofdredactrice.

