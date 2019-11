Nicolas Degennes staat bekend om zijn durf en werkt al 20 jaar voor Givenchy zonder compromissen te sluiten. Om dat te vieren, leeft de make-up artist zich op deze bladzijden helemaal uit met een spel van licht en kleuren.

Twintig jaar is lang. Maar voor Nicolas Degennes is de tijd voorbijgevlogen zonder dat hij het besefte, en dat heeft ongetwijfeld te maken met zijn vak, waarbij hij 'altijd in de dag van morgen leeft'. Hij houdt van de emotie die een textuur kan oproepen, van de rituelen, van kleuren die gebruikt worden op plekken waar je die het minst verwacht. Op deze bladzijden toont hij met veel plezier de resultaten van zijn werk, om zijn carrière van twee decennia als artistic make-up director bij Givenchy te vieren. Hij ziet dit als een uitzonderlijke gelegenheid om zijn persoonlijke voorkeuren te tonen en beelden te creëren die ons doen dromen.

...