Na jaren van gladstrijken en verbergen dragen steeds meer mensen hun krullen met trots. De natural hair movement blijft groeien, maar de strijd is nog niet helemaal gestreden.

'Vroeger vond ik mijn krullen vreselijk. Ik sta op elke klasfoto met uitgekamd haar. Nu zijn er gelukkig boeken en tekenfilms waarin kinderen met krullen of een afro de hoofdrol spelen, maar ik had als kind geen voorbeelden om naar op te kijken. Ik dacht dat krullen lelijk en onverzorgd waren en ik was niet de enige op school. Mijn haar was kapot geföhnd. Op mijn negentiende begon ik mijn krullen te aanvaarden, ze passen zoveel beter bij mij.' Omdat Laila Alaoui ook andere mensen met krullen in alle vormen en maten wilde helpen hun haar te omarmen en juist te (laten) verzorgen, richtte ze de Belgische curl community Curls and Fro's op, die onder meer events en workshops organiseert. Die krullengemeenschap is een mooi voorbeeld van de Natural Hair Movement. Die ontstond in de jaren zestig binnen de Black Power-beweging in de VS (zwarte vrouwen en mannen droegen hun afro als politiek statement) en breidde de voorbije jaren uit over continenten heen omdat steeds meer vrouwen de ontkrulproducten die het haar sterk kunnen beschadigen of pruiken laten voor wat ze zijn en hun natuurlijke krullen met trots dragen. Van bekende gezichten als Lizzo, Solange Knowles, Issa Rae en Lupita Nyong'o tot de vrouw/man/x op straat. Textured hair (haartypes 2, 3 en 4, zie kaderstuk) duikt ook vaker op in reclamecampagnes en de media, hoewel aan modellen met krullen nog vaak wordt gevraagd hun haar te stylen voor ze naar de set komen. Shamilla Dewi, oprichtster van Curly Girl Movement, dat een onlineplatform, eigen verzorgingslijn en haarspa in Amsterdam verenigt, schrijft de groei van de krullenbeweging toe aan sociale media. Die hebben informatie makkelijk toegankelijk gemaakt. 'Nu hoef je maar curls in te geven op YouTube of Google en je krijgt zo veel informatie en tips. Toen ik in 2014 mijn stuk gestylede haar afknipte en besloot mijn krullen te omarmen en me erin te verdiepen, was er online weinig te vinden. Ik moest alles zelf uitpluizen.' Ook de pandemie speelde een rol. 'Tijdens de lockdown zijn mensen hun haar in zijn natuurlijke vorm gaan omarmen omdat ze niet naar de kapper konden', zegt Alaoui. Voor Hélène Salumu Lenge is krulhaar niet louter een modeverschijnsel. Zij opende in Etterbeek de Uzi Hair Bar, een pop-up waar iedereen met krullen terechtkan voor het juiste kapsel en dito verzorging. Een permanente locatie opent binnenkort. 'Vrouwen hebben begrepen dat ze zichzelf mogen zijn, dat er niet één enkele manier is om mooi te zijn en dat hun natuurlijke haar deel is van wie ze zijn. Door je haar te aanvaarden, aanvaard je ook jezelf. Mensen zijn niet bang meer om zichzelf uit te drukken en willen hun haar niet langer verstoppen.' Ook de beautywereld toont (eindelijk) meer interesse in textured hair. De VS tellen steeds meer verzorgingsmerken voor krulhaar, gelanceerd door vrouwen van kleur. Onder meer door de nasleep van Black Lives Matter vonden zij (eindelijk) investeerders of werden de producten in het assortiment van grote beautyketens als Sephora opgenomen. Merken als Pattern Beauty van actrice Tracee Ellis Ross, Adwoa Beauty, Bread Beauty Supply en Sienna Naturals, dat pas echt van de grond kwam toen actrice Issa Rae mede-eigenaar werd, gaven de vaak wat oubollige categorie een make-over die aanslaat bij generatie Z: cleane, natuurlijke formules en hippe verpakkingen. Dichter bij huis breidde Kruidvat dit jaar zijn aanbod verzorging voor textured hair uit met onder meer klassiekers als SheaMoisture, Activilong en Secret d'Afrique. Kérastase lanceerde de haarverzorgingslijn Curl Manifesto, stelde de bekende haarstylist Vernon François aan als Global Inclusivity and Education Advisor en biedt zijn kappers opleidingen aan om krullen te leren verzorgen. Lush werkte samen met de Britse haarstyliste Sarah Sango: zij baseerde zich op familierecepten om natuurlijke verzorging voor krullen te ontwikkelen. En Solvay, dat ook cosmeticabestanddelen produceert, ontwikkelde met het Parijse kapsalon Studio Ana'e een verzorgings- en stylingroutine voor textured hair. De tien basisproducten kunnen nu aan grote merken worden aangeboden, die ze op hun beurt kunnen customizen. Krullenverzorging vormt dan ook een interessante markt. Volgens Solvay heeft 65 à 75 procent van de wereldbevolking textured hair. (In Europa en Zuid-Azië is dat 20 procent, in Afrika 90 procent en in de VS 40 à 50 procent.) Vrouwen met krulhaar spenderen 78 procent meer aan haarverzorging dan vrouwen met steile lokken. Toch betekenen een ruimer aanbod haarverzorging en een groeiend aantal krullencommunity's nog niet dat krullen evenveel aandacht en respect krijgen als steil haar in onze maatschappij. 'Het bewijst dat onze maatschappij nog steeds achterloopt: googel 'onprofessioneel haar' en je krijgt nog steeds foto's van mensen met krulhaar te zien', vertelt Alaoui. 'Toen ik onlangs solliciteerde voor de functie van assistent van de baas van een groot bedrijf vroeg die mij of mijn haar er elke dag zo uitzag.' Ook vrienden van Salumu Lenge die in een zakelijke omgeving werken durven hun haar niet gevlochten of natuurlijk te dragen. 'Uit schrik dat het bedrijf hun haar 'te exotisch' of 'niet professioneel' gaat vinden', vertelt ze. 'In sommige werelden staat glad haar nog altijd voor mooier en netter. Krullen zijn 'wild'. Die denkwijze moet veranderen. Je kapsel moet een plezier blijven voor jezelf, geen verplichting die anderen je opleggen. Bedrijven moeten het haar van hun werknemers aanvaarden zoals het is. Je wordt geboren met je haartype. Een afro maakt iemand niet minder competent in een job.' In de VS leidde die vorm van discriminatie zelfs tot de C.R.O.W.N. Act. Die stelt dat je niet mag worden gediscrimineerd op basis van je haar of kapsel. C.R.O.W.N. staat voor Creating a Respectful and Open World for Natural Hair. Dertien staten keurden de Act al goed, volgend jaar moeten de andere volgen. Het is een stap vooruit, maar ook bijzonder veelzeggend dat anno 2021 de wet moet bepalen dat je je haar mag dragen zoals jij wilt. Ook de kapperservaring kan beter. Volgens Alaoui staan er in ons land meer dan achtduizend mensen op de wachtlijst om hun krullen te laten knippen bij een gespecialiseerde kapper. 'In België zijn er ongeveer dertig kapsalons gespecialiseerd in het knippen van krulhaar. Dat kan toch niet, op twintigduizend kappers?' Het probleem moet volgens haar worden aangepakt bij de kappersopleidingen, waar krulhaar niet aan bod komt. Curls and Fro's zat daarom al samen met Febelhair, de Belgische kappersvereniging. 'Die erkent dat het een probleem is dat moet worden opgelost. Een kapper moet élk haartype kunnen knippen.' En de kapper moet dat met evenveel enthousiasme doen. 'Veertien procent van de Belgische bevolking heeft krulhaar', zegt Salumu Lenge, die zelf naar Nederland trok voor een gespecialiseerde krulhaaropleiding. 'Zij moeten een salon kunnen binnenstappen waar ze te horen krijgen: 'U heeft mooi haar, we gaan het goed verzorgen met de juiste producten.' Niet dat hun haar abnormaal en moeilijk is.'