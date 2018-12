1. Tijd heelt alle katers

'Verspil je geld niet aan antikaterpillen, want 99 procent van die middeltjes werkt niet', benadrukt hoogleraar toxicologie Jan Tytgat. 'De enige tip die ik kan geven is: geef je lichaam voldoende tijd om te herstellen. Je lever heeft anderhalf uur per glas no...