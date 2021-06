Arts Augustinus Bader bracht drie jaar geleden een huidverzorgingslijn op de markt die vandaag het "beste huidverzorgingsmerk aller tijden" wordt genoemd. Het verhaal achter de wondercrème.

Storytelling. De Duitse arts Augustinus Bader is een autoriteit op het gebied van stamcellen. Jarenlang specialiseerde hij zich in het genezen van de huid van brandwondenslachtoffers. Zijn merk, dat hij haast toevallig creëerde, is een mix van zuivere cosmetica en medische wetenschap. Het exclusieve karakter en de bijzondere, gepatenteerde formule zouden de hoge prijzen rechtvaardigen: The Cream, het product waarmee het merk beroemd werd, kost rond de 4500 euro per liter. Tegen de stroom in varen. In een tijd waarin beautymerken zweren bij serums die specifiek gericht zijn op jouw huidtype, keert Augustinus Bader terug naar het idee van "de crème die alles doet". Zijn geheim? Een gepatenteerd moleculair complex, het resultaat van tientallen jaren onderzoek. Het heet TFC8 en bestaat uit aminozuren, vitaminen en synthetische moleculen. Volgens de onderzoeker haal je betere resultaten uit deze formule als je de crème als enige gebruikt. Gemakkelijk: ook al kost de crème dan iets meer, je hoeft nog maar één product aan te schaffen. Een fanclub vol bekendheden. Een hele rist beroemdheden en modellen mocht de producten testen en begon ze op sociale media te promoten. Victoria Beckham werkte samen met de Duitse arts voor haar eigen huidverzorgingslijn. Klanten roemen de stevigheid en de algehele kwaliteit van hun huid. En ze bestellen opnieuw als hun eerste flesje leeg is. De verkoop verdrievoudigde in 2020 tot 70 miljoen dollar. Te koop bij Beauty by Kroonen in Brussel en op zalando.be